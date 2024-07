Após participar da Corrida dos Campeões da Ducati, o hexacampeão da MotoGP, Marc Márquez, diz que vai para a equipe italiana na temporada 2025 com o objetivo de aprender com aquele que ele vê como a referência no momento: Francesco Bagnaia.

Márquez passará a integrar a equipe oficial da Ducati em 2025, no lugar de Enea Bastianini, como parte de um contrato de dois anos com a marca italiana. Isso o colocará diretamente ao lado de Bagnaia, que acaba de assumir a liderança da classificação da MotoGP no lugar de Jorge Martín, da Pramac.

Bagnaia dominou o evento de celebração da Ducati em Misano na última semana, onde todos os pilotos estavam correndo com a mesma Panigale V4 R de rua.

Ele passou o pole position Andrea Iannone na curva 1, recebendo a bandeira quadriculada com uma margem de vitória de quase 1,5s do piloto do Mundial de Superbike.

Márquez, que nunca esteve na briga pela vitória, cruzou a linha de chegada 2s5 atrás do líder, em terceiro. Falando após a prova, o piloto da Gresini admitiu que Bagnaia é a referência na Ducati e que ele aprenderá várias habilidades com quando se tornar seu companheiro de equipe.

"Não tenho nenhum problema em reconhecer que Pecco é a referência atual da equipe e da marca", disse ele. "Ele é um piloto incrível e eu venho para cá para aprender com ele e tentar me aproximar".

Márquez ficou em quarto durante a maior parte da disputa, mas se aproximou do piloto da Ducati no Mundial de Superbike, Nicola Bulega, nas duas últimas voltas, antes de tentar uma última manobra na última curva.

Bulega acabou na brita como resultado de sua batalha feroz, enquanto Márquez passou para conquistar o último lugar no pódio em sua primeira participação na World Ducati Week.

Márquez deixou claro que não havia feito nada de errado em sua batalha e visitou seu rival italiano depois de concluir seus compromissos com a mídia para ver como ele estava. Bulega recebeu um capacete do hexacampeão da MotoGP como lembrança.

"Não sei se toquei em Nico, apenas ouvi o barulho que ele fez quando deslizou", disse o piloto de 31 anos. "As corridas são assim quando você corre no limite; vimos isso na primeira curva, onde houve muito contato. A ultrapassagem foi natural, não sei se ele freou um pouco mais cedo do que o normal".

MOTOGP DE VOLTA! Os DESTAQUES da temporada 2024 com HAMILTON RODRIGUES, a voz da MOTOGP no BRASIL

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST traz Hamilton Rodrigues, a voz da MotoGP no Brasil

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!