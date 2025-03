A direção de prova da MotoGP anunciou na manhã desta sexta-feira uma punição de três posições no grid de largada do GP da Tailândia para Franco Morbidelli, após o piloto da VR46 atrapalhar Francesco Bagnaia durante o segundo treino livre em Chang. Mas, em meio a isso, o bicampeão revelou sua frustração com os comissários após ter uma volta deletada por conta de uma bandeira amarela errônea.

O piloto da Ducati estava em uma volta rápida nos últimos minutos da segunda sessão de treinos, quando se deparou com Morbidelli na linha ideal da Curva 5 e teve que abandonar sua última tentativa de entrar direto na segunda parte da classificação.

No entanto, Bagnaia acredita que o que realmente lhe custou uma chance no Q2 foi a decisão de deletar seu tempo de volta anterior por causa de uma bandeira amarela errada. O italiano havia registrado um tempo de 01min29s492 apenas alguns minutos antes de seu incidente com Morbidelli, mas essa marca foi deletada, devido ao fato dele ter melhorado seu setor em um trecho sob bandeira amarela.

Inicialmente, suspeitou-se que as bandeiras amarelas tivessem sido mostradas devido à queda de Marco Bezzecchi na curva 3, mas descobriu-se que Bagnaia havia passado por essa seção muito antes de o piloto da Aprilia ir parar no chão.

Bagnaia revelou que conversou com a direção de prova após o treino e, embora os comissários tenham admitido a falha, não restabeleceram a volta que o colocaria em nono lugar na classificação. Ele acabou ficando em 13º lugar e precisará passar pelo Q1 para chegar à disputa pela pole position no Q2.

"Estou mais irritado com a direção de prova do que com o que aconteceu com Franco, porque eles cometeram um erro muito grande hoje", explicou.

"Eles colocaram bandeiras amarelas da curva 3 até a curva 8 por engano. Ninguém tinha caído lá. Eles admitiram para mim, 'ok, você está certo, cometemos um erro, mas não podemos lhe dar o tempo da volta'. Para mim, isso não está correto. Para todos os outros pilotos, não é correto porque estávamos falando sobre isso há cinco minutos na comissão de segurança. Não é a primeira vez que não estamos de acordo com eles".

Perguntado sobre como a direção de prova justificou sua decisão, Bagnaia disse: "Como a volta foi cancelada, eles não podem devolver o tempo. Eles disseram que, se devolvêssemos o tempo da volta, teríamos muito mais discussão. Eu disse que se um piloto tivesse se acidentado, eu teria aceitado. Isso aconteceu em Barcelona [na verdade, em Portimão 2021] e eu perdi a pole position. Eu fiz meu tempo de volta, era pole position, mas acabou cancelado por causa de uma amarela, mas hoje não".

O GP da Tailândia marca o primeiro fim de semana de Simon Crafar como comissário-chefe da MotoGP, mas Bagnaia esclareceu que tais decisões estão sob a jurisdição da direção de prova. O diretor de corrida da MotoGP, Mike Webb, emitiu uma declaração na qual pediu desculpas a Bagnaia pelo "erro humano" que impediu o piloto da Ducati de passar para o Q2.

"A Direção de Corrida determinou que a bandeira amarela foi exibida incorretamente na volta que Bagnaia teve seu tempo cancelado. Isso se deveu a um erro humano", diz o comunicado. "Estamos muito insatisfeitos com essa situação infeliz e com o efeito que ela teve no fim de semana de Pecco".

"Quando um piloto passa por uma bandeira amarela, sua volta é automaticamente cancelada. Isso afetou vários pilotos hoje, mas infelizmente foi a volta mais rápida de Bagnaia na sessão. As voltas são canceladas devido à passagem de uma bandeira amarela, não necessariamente porque um piloto passa por um setor com um acidente".

"Não podemos reverter o cancelamento de uma volta para qualquer piloto que tenha visto uma bandeira amarela. Mas podemos - e pedimos - desculpas a Bagnaia e à Ducati pelo erro humano".

Enquanto isso, Morbidelli recebeu uma penalidade de três posições no grid por ter atrapalhado Bagnaia no final do treino.

Embora o piloto da VR46 tenha admitido que a penalidade foi justa, ele explicou a situação "perigosa" em que se encontrou quando vários pilotos à sua frente diminuíram a velocidade enquanto os fiscais recuperavam a moto acidentada de Bezzecchi na ausência de bandeiras amarelas.

"Na verdade, aconteceu um episódio perigoso comigo", disse ele. "Eu estava vindo bem rápido. Quando cheguei à Curva 3, eles ainda estavam recolhendo a moto de Bez. Mas não havia bandeiras amarelas. Mas os dois pilotos à minha frente diminuíram muito a velocidade na Curva 4".

"Quando cheguei à Curva 4, vi que eles estavam cinco segundos mais lentos do que o normal naquele setor. Então, também reduzi a velocidade, mas quando reduzi a velocidade, voltei para trás. E quando voltei, Pecco estava vindo logo atrás, porque ele não diminuiu a velocidade, pois aquela volta era vital para ele passar para a Q2".

"Então, o episódio perigoso foi comigo, tudo poderia ter acontecido, eu poderia ter diminuído ainda mais a velocidade, talvez pudesse até ter tocado. Qualquer coisa poderia ter acontecido. É uma penalidade justa".

