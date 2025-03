A sexta-feira da MotoGP na Tailândia terminou com o domínio dos irmãos Márquez, mas com Álex a frente do hexacampeão Marc. E, para o piloto da Ducati, a boa performance de seu irmão mais novo não é uma surpresa, apostando que isso se repetirá novamente em outros momentos do ano.

Apenas 0s052 separaram os dois irmãos ao final da sessão de uma hora que encerrou o dia em Buriram. Para Marc, os resultados da sexta-feira servem como confirmação de que o ritmo de Álex na pré-temporada é real, e que ele deve ser um candidato a pódios e até mesmo vitórias neste ano.

Álex tem sido rápido desde o primeiro dia em que subiu na GP24, vencedora do ano passado, no teste de Barcelona em novembro. Ele fez o melhor tempo na sessão, repetindo o feito no primeiro dia da pré-temporada em Sepang.

"É claro que, se alguém bate em você, tudo bem, você nunca fica feliz, mas se for seu irmão, tudo bem", brincou Marc após o treino. "Estou feliz por ele. Ele está pilotando muito bem, já na pré-temporada ele estava pilotando de uma forma muito boa".

"Não será a última vez que ele me vencerá este ano. Ele é rápido e espero que lute pelos pódios - e, por que não, também por algumas vitórias. Vai ser muito legal. Eu disse que a maior surpresa da pré-temporada foi meu irmão. Mas não é mais uma surpresa porque ele foi rápido na Catalunha, foi rápido na Malásia".

"Ok, você pode dizer que esses são circuitos onde ele está andando bem, mas ele foi rápido aqui [em Buriram nos testes], ele foi rápido novamente hoje, então não é mais uma surpresa".

Álex já estava mostrando sinais promissores em sua segunda temporada com a Ducati em 2024, com um pódio no Sachsenring sendo o destaque de uma campanha na qual ele terminou em oitavo lugar na classificação, a melhor de sua carreira. Um novo contrato de dois anos com a Gresini, onde ele reconstruiu sua carreira após uma passagem conturbada pela Honda, só lhe deu mais confiança.

A peça final do quebra-cabeça foi a mudança para a GP24, a qual Márquez teve uma adaptação melhor em comparação com as gerações anteriores da Desmosedici. O piloto de 28 anos compartilhou uma característica interessante sobre a moto que levou Jorge Martin, da Pramac, ao título de 2024.

"É uma moto que, quando você está forçando cada vez mais, fica cada vez melhor", disse ele. "Quando você está lento, tem mais problemas, quando está mais rápido, parece que é uma moto que lhe dá mais e mais confiança. Isso é algo muito bom."

O fato de Marc, Francesco Bagnaia e Fabio di Giannantonio, da VR46, estarem agora em uma moto muito semelhante à de Alex Marquez tirou outra variável da equação.Isso ocorre após uma temporada de 2024 em que a Ducati deu um grande passo com a GP24, deixando os pilotos da GP23, como Álex, em uma enorme desvantagem.

No entanto, o piloto da Gresini sabe que ainda há algumas áreas em que ele está atrás de seu irmão mais velho, incluindo o ritmo de corrida. Marc deu um aviso sinistro com sua simulação de corrida no teste de Buriram e, embora a simulação de Álex tenha sido afetada por problemas, ele ainda não estava no mesmo ritmo do hexacampeão da MotoGP.

Álex agora tem como objetivo se classificar na primeira fila no sábado para maximizar suas chances na sprint e no GP de abertura da temporada.

"Tenho a confiança de que, quando juntar todas as coisas [tudo funcionará bem]", disse ele. "Temos a velocidade, mas precisamos de consistência. Precisamos melhorar o ritmo da corrida. Marc é super rápido nesse ponto e precisamos estar mais próximos dele".

"Temos trabalho a fazer esta tarde, tentando ver os dados dele e em quais áreas ele pode fazer mais diferença. A classificação será importante, como sabemos, especialmente aqui com o calor que teremos amanhã e ainda mais no domingo. Estar na primeira fila será a chave para a sprint e, principalmente, para o GP".

