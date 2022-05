MotoGP: Bagnaia chega à frente de Quartararo e vence GP da Espanha

Carregar reprodutor de áudio

Na manhã deste domingo, foi realizado o GP da Espanha da MotoGP, a categoria rainha da motovelocidade mundial. E quem ficou com a vitória foi Francesco Bagnaia, da equipe de fábrica da Ducati.

O italiano chegou à frente do atual campeão, o francês Fabio Quartararo, da Yamaha oficial, e triunfou no circuito de Jerez de la Frontera. O top 3 foi completado por Aleix Espargaró, piloto espanhol da Aprilia. A corrida contou ainda com incidentes de Jorge Martín, espanhol da Pramac-Ducati, e Stefan Bradl, alemão da Honda. Confira abaixo no vídeo publicado pelo Twitter da categoria:

Alheios às quedas dos rivais, Bagnaia e Quartararo protagonizaram boa briga pela liderança na frente, gerando emoção ao longo de toda a prova na Espanha. O italiano, aliás, foi vice-campeão em 2021, atrás justamente de Quartararo.

Quem também apareceu bem na briga foi Jack Miller, companheiro de Bagnaia na Ducati. O australiano inclusive se aproximou dos dois ponteiros, mas brigou primordialmente pelo terceiro lugar.

Pouco depois, a prova contou ainda com uma 'salvada' do espanhol Álex Rins, da Suzuki, e com acidente de Johann Zarco, da Pramac-Ducati. O francês, aliás, teve queda considerável, mas passa bem. Veja:

Na sequência, o hexacampeão Marc Márquez, da Honda, chegou na briga pelo terceiro lugar com Miller. Mais uma boa disputa das várias vistas no circuito de Jerez de la Frontera, tradicional palco do esporte a motor.

No fim das contas, Espargaró superou tanto Márquez quanto Miller e completou o pódio, atrás de Quartararo e Bagnaia. O resultado completo do GP da Espanha você vê na tabela do Motorsport.com abaixo: