Por muitos anos a pista de Jerez foi vista como um obstáculo para a Ducati na MotoGP. A pista prejudicava o giro da moto da fabricante e as quedas eram 'frequentes'. O jogo começou a virar no ano passado, com uma dobradinha que, no entanto, foi favorecida por um problema de Fabio Quartararo. Neste sábado (30), Francesco Bagnaia seguiu a 'revolução' com uma pole position para a etapa da Espanha.

O atual vice-campeão mundial quebrou o recorde da pista e interrompeu uma sequência de quatro poles consecutivas do francês nesta pista. Além disso, pela primeira vez a Desmosedici GP22 teve seus pontos fortes sublinhados na pista em vez de defeitos.

"Finalmente estamos começando a colher alguns frutos do trabalho feito até agora, então estou eufórico”, disse Bagnaia assim que voltou ao parque fechado após o treino classificatório em Jerez.

Assim que chegou aos microfones da Sky Sports, analisou a sessão e explicou que as coisas estavam muito boas também em termos de ritmo de corrida. No entanto, admitiu que a volta encontrada no Q2 talvez seja difícil de repetir.

"Estive muito bem no TL4 e demos mais um passo em termos de afinação, o que me permitiu ter um pouco mais de aderência", relembrou Pecco. "Quando entrei na segunda volta com o pneu usado, fiz duas na casa de 1m37s5 - ritmo pronto para a corrida, mas a segunda volta foi incrível."

"Eu sabia que tinha condições já na primeira, mas infelizmente parei nas bandeiras amarelas pela queda de [Jorge] Martin Curva 1. A segunda lançada, no entanto, veio realmente perfeita. O ombro não está me limitando e estou muito feliz por isso também", acrescentou, mostrando o ombro direito lesionado no acidente em Portimão não foi um grande problema.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quando questionado sobre a modificação que fez no TL2, veio o primeiro elogio à Desmosedici GP22, que na verdade parece representar um passo à frente em comparação à GP21 em pistas mais sinuosas como Jerez, que já foram o calcanhar de Aquiles da Ducati.

"A modificação obviamente não foi grande coisa, eu diria mínima, mas me ajudou a ter um pouco mais de sensibilidade quando estou no limite", reiterou. "A nova moto está nos ajudando muito, porque sendo menor, tem curvas muito mais fortes."

"É algo que em uma pista como esta me ajuda a fechar muito mais as linhas. Por exemplo, nas curvas 7, 11 e 12 eu posso empurrar mais forte e a moto vai junto comigo. No ano passado, estávamos com um pouco de dificuldade nessas seções."

A caminhada para encontrar a base para a nova moto, portanto, parece finalmente ter acabado, e para Pecco, a corrida de domingo pode começar a preencher os 38 pontos que o separam do topo da classificação do campeonato mundial.

"Desde a primeira corrida até hoje fizemos um trabalho muito positivo, mas estivemos um pouco ofuscados, porque nunca conseguimos mostrar o progresso que estávamos a fazer."

"Em Portimão já estávamos muito competitivos, mas a largada foi difícil. Este fim de semana tive a sorte de ter sempre condições estáveis, o que me permitiu trabalhar da forma certa e acho que no futuro vamos sempre partir desta base", concluiu.

