MotoGP: Bagnaia domina ações e vence no Algarve

A MotoGP voltou a Portugal neste fim de semana, onde realizou o GP do Algarve, que teve grande domínio de Francesco Bagnaia neste domingo (7). O piloto da Ducati, que já havia conquistado a pole position, não deu chances a Joan Mir, seu principal oponente, que desbancou Jack Miller na largada.

Mir e Miller completaram o pódio, com o piloto da Ducati tendo que brigar com Álex Márquez durante toda a corrida.

A prova foi encerrada duas voltas antes do previsto por causa de uma bandeira vermelha dada pelo incidente entre Iker Lecuona e Miguel Oliveira. As imagens da transmissão mostravam que ambos estavam conscientes.

O campeão Fabio Quartararo havia caído antes, sem gravidade, resultando em seu primeiro abandono da temporada. Valentino Rossi, discreto, foi apenas o 13º.

A Corrida

Francesco Bagnaia manteve a ponta após a largada, com Joan Mir e Jack Miller brigando pela segunda posição. Ainda na primeira volta, Danilo Petrucci foi ao chão na curva 4.

Aos poucos, Mir se solidificava como o principal concorrente de Pecco e abria distância da outra Ducati.

Fabio Quartararo, que largou em sétimo, ganhou uma posição nos primeiros giros. Valentino Rossi era o 15º no início da prova.

Faltando 18 voltas, Aleix Espargaró caiu na curva 1, mas sem qualquer gravidade.

Aos poucos, Bagnaia abria vantagem sobre Mir. A novidade entre os primeiros colocados era Álex Márquez, em quarto. O irmão do hexacampeão da MotoGP não ficou satisfeito e manobrou sobre Miller quando restavam 14 voltas, conseguindo uma posição de pódio.

Mas Miller não ficou satisfeito e tentou a qualquer custo recuperar a terceira posição.

Restando cinco voltas, o campeão Quartararo caiu na curva 5, quando brigava pela quinto posto com Jorge Martin e Zarco. É o primeiro abandono do piloto da Yamaha do ano.

Ao mesmo tempo, Miller recuperava a terceira posição, na briga mais intensa da corrida até então.

O herói local, Miguel Oliveira se envolveu em um acidente com Iker Lecuona faltando duas voltas. A bandeira vermelha foi acionada por causa do atendimento a ambos, encerrando a corrida com vitória de Bagnaia. Mir garantiu a segunda posição e Miller ficou com a última vaga do pódio.

Os pilotos envolvidos no acidente final estavam conscientes ao final.

A MotoGP volta no próximo fim de semana, com o GP de Valência, a última etapa do campeonato de 2021.

Resultado final

