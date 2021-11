O GP do Algarve (em Portugal) pode não ter sido o mais emocionante do ano na MotoGP, mas foi de extrema importância ao campeonato de construtores. Com a vitória de Francesco Bagnaia, a Ducati garantiu o título de construtores pelo segundo ano consecutivo.

Confira também como está o campeonato de pilotos, que já tem o campeão definido, Fabio Quartararo, que neste domingo conheceu o seu primeiro abandono de 2022.

Pilotos

Construtores

Posição Chassi Pontos 1 Ducati 332 20 20 20 25 25 13 20 11 13 25 20 13 25 25 16 16 25 - - 2 Yamaha 298 25 25 25 16 16 25 11 16 25 16 9 25 8 20 20 13 3 - - 3 Suzuki 227 13 13 16 11 - 16 13 7 16 20 13 20 16 10 13 10 20 - - 4 Honda 211 8 3 9 13 10 4 5 25 9 11 7 11 20 13 25 25 13 - - 5 KTM 196 3 8 11 5 11 20 25 20 11 13 25 10 9 7 7 5 6 - - 6 Aprilia 114 9 6 10 10 - 9 1 9 8 - 6 16 13 8 - 9 - - -

Equipes

