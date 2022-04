Carregar reprodutor de áudio

Enea Bastianini volta a ser o líder da MotoGP. O piloto da Gresini Racing teve uma grande vitória neste domingo no GP das Américas para retomar a ponta do Mundial, com cinco pontos de vantagem para Álex Rins, segundo colocado na corrida deste domingo.

Vencedor do GP da Argentina, Aleix Espargaró caiu de primeiro para terceiro na classificação após terminar apenas em 11º neste domingo com 11 pontos a menos que o italiano. Joan Mir e Fabio Quartararo completam o top 5 com 46 e 44.

Após duas corridas fora, Marc Márquez fez uma grande prova de recuperação neste domingo para terminar em sexto. Com isso, o hexacampeão subiu para 13º na classificação, com 21 pontos.

Entre as equipes, é a Suzuki que está na ponta, com 102 pontos, impressionantes 30 a mais que equipe oficial da KTM, enquanto a Aprilia é a terceira, com 69, um a menos que o time austríaco. Já entre os Construtores, a Ducati abre uma boa diferença na ponta, com 86 pontos contra 59 da KTM, que tem a Suzuki em sua cola, com 57.

Confira como ficou o Mundial de Pilotos após o GP das Américas

Mundial de Equipes após o GP das Américas

Mundial de Construtores após o GP das Américas

Posição Chassi Pontos JER 1 Ducati 86 25 16 20 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 KTM 59 20 25 10 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Suzuki 57 10 11 16 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Aprilia 51 13 7 25 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Yamaha 44 7 20 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 Honda 34 16 4 4 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

