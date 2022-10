Carregar reprodutor de áudio

A MotoGP definiu neste sábado o grid de largada para o GP da Tailândia, 17ª etapa da temporada 2022. E na sessão de classificação que definiu o grid de largada para a prova no circuito de Chang, deu Ducati mais uma vez. A pole ficou com Marco Bezzecchi, sua primeira na categoria, tendo Jorge Martín e Francesco Bagnaia na primeira fila.

Completam os doze primeiros do grid do domingo: Fabio Quartararo, Johann Zarco, Enea Bastianini, Jack Miller, Marc Márquez, Luca Marini, Álex Rins, Miguel Oliveira e Brad Binder.

Q1

Assim que o cronômetro iniciou a regressiva de 15 minutos, os 14 pilotos foram rapidamente à pista para a primeira saída. Participaram dessa parte do treino: Marc Márquez, Miguel Oliveira, Aleix Espargaró, Fabio DiGiannantonio, Raúl Fernández, Álex Márquez, Pol Espargaró, Maverick Viñales, Remy Gardner, Darryn Binder, Danilo Petrucci, Cal Crutchlow, Franco Morbidelli e Tetsuta Nagashima.

Petrucci retorna à MotoGP como substituto de Joan Mir na Suzuki, que segue afastado para a recuperação de seu tornozelo, fraturado no GP da Áustria em agosto. Já Nagashima, piloto de testes da Honda, teve sua participação na etapa modificada de wildcard para substituto de Takaaki Nakagami, que precisou operar a mão devido ao acidente sofrido em Aragón.

Precisando passar para o Q2 para se manter vivo na luta pelo título, Aleix surpreendeu a todos ao entrar nos boxes no minuto final da classificação, deixando de fazer a última volta rápida. E isso prejudicou o espanhol, que vinha em primeiro, mas logo caiu para fora da zona de classificação para o Q2.

No final, Marc Márquez foi o mais rápido, marcando 01min30s308, conquistando a vaga para o Q2. Ao seu lado, e também avançando na disputa pela pole position, Miguel Oliveira, a apenas 0s061 de diferença.

Veja como ficou o grid de largada entre os pilotos que não passaram para o Q2, de 13º a 24º: Aleix Espargaró, Franco Morbidelli, Cal Crutchlow, Raúl Fernández, Maverick Viñales, Remy Gardner, Pol Espargaró, Álex Márquez, Fabio DiGiannantonio, Tetsuta Nagashima, Darryn Binder e Danilo Petrucci.

Q2

Álex Márquez e Miguel Oliveira garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores nos primeiros treinos livres do final de semana: Jorge Martín, Jack Miller, Johann Zarco, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, Álex Rins, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Brad Binder e Enea Bastianini.

Em um final movimentado, Marco Bezzecchi surpreendeu ao garantir a pole position com um tempo de 01min29s671. Ele ficou à frente de Jorge Martín, com Francesco Bagnaia completando a primeira fila. Fecham o top 12: Fabio Quartararo, Johann Zarco, Enea Bastianini, Jack Miller, Marc Márquez, Luca Marini, Álex Rins, Miguel Oliveira e Brad Binder.

A MotoGP volta à pista no domingo para a disputa do GP da Tailândia, 17ª etapa da temporada 2022. A prova está marcada para as 05h, horário de Brasília. A transmissão será na ESPN 4 e no Star+. E no Motorsport.com você acompanha a cobertura completa do final de semana em Chang.

TÍTULO NO TAPETÃO? Entenda o que acontece para quem não respeita TETO DE GASTOS DA F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast #197 - Na berlinda, qual será o futuro de Ricciardo e Schumacher?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: