Uma das questões mais importantes no mercado de pilotos da Fórmula 1 continua sendo onde Carlos Sainz continuará sua carreira, o único piloto que não é da Red Bull a vencer uma corrida na categoria desde o início de 2023 segue sem contrato para a próximo temporada.

É um segredo aberto que a Sauber quer o espanhol como dupla de Nico Hulkenberg para começar 2026 e houve rumores na imprensa de que a Audi quer ouvir Sainz até meados de maio. Nesta quinta-feira, o jornalista espanhol Antonio Lobato declarou que Carlos Sainz não aceitará a oferta.

Ele escreveu em uma conta particular nas redes sociais: "No mercado de pilotos, a Sauber/Audi anunciará em breve quem será o companheiro de equipe de Hulkenberg a partir de 2025. Não será Carlos Sainz, que decidiu não aceitar a oferta e perdeu o prazo para responder."

"Se ele tivesse aceitado, teria sido uma garantia para ele e um contrato financeiramente bom, mas ele decidiu arriscar e ver se conseguiria um lugar em uma equipe mais competitiva."

"Suas principais opções são a Red Bull, se houver movimentação (e parece que haverá), e a Mercedes. Elas estão em negociações, mas ainda não há nada de novo sobre o assunto. A Mercedes quer Verstappen, que é, sem dúvida, uma peça-chave nesse quebra-cabeça", finalizou Lobato.

Contudo, pouco depois dessa declaração, em entrevista na hospitalidade da Ferrari em Miami, o espanhol foi questionado sobre esse assunto e negou que tenha dito 'não' à equipe.

"Não, isso não está correto. Não há verdade sobre isso. Nada para adicionar."

