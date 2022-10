Carregar reprodutor de áudio

A chuva atrasou mas não impediu a realização do GP da Tailândia de MotoGP neste domingo. A tempestade que caiu no domingo atrasou a largada em uma hora, mas acabou entregando uma grande corrida. No final, Miguel Oliveira mostrou novamente ser um dos melhores do grid em condições de pista molhada, segurando Jack Miller para vencer novamente no ano, com Francesco Bagnaia completando o pódio.

Completaram o top 10: Johann Zarco, Marc Márquez, Enea Bastianini, Álex Márquez, Maverick Viñales, Jorge Martín e Brad Binder. Já Fabio Quartararo fez uma corrida irreconhecível, sem ritmo em meio à pista molhada, terminando apenas na 17ª posição.

Com largada prevista inicialmente para 5h, horário de Brasília, o início da prova precisou ser adiado indefinidamente devido a uma forte chuva que caía sobre o Circuito de Chang. E mesmo após a interrupção, foi necessário um trabalho da organização para reduzir a água na pista para viabilizar o início da prova.

Assim, o início oficial da prova aconteceu apenas uma hora depois, com a pista ainda muito molhada em alguns pontos.

Na largada, Bezzecchi e Martín lutaram pela ponta na primeira curva, mas uma escapada do piloto da Pramac fez com que ele perdesse posições, permitindo que Bagnaia subisse para segundo, enquanto Márquez subia para 5º e Quartararo caía para 17º.

Ao final da primeira volta, Bezzecchi liderava com Bagnaia em segundo, Miller em terceiro, Martín em quarto e Márquez em quinto, com Aleix em 11º e Quartararo ganhando uma posição, em 16º.

Por exceder limites de pista, Bezzecchi foi punido, tendo que ceder uma posição, que passava a ser para Miller, que havia ultrapassado Bagnaia pela segunda colocação. Enquanto isso, a pista trazia seu primeiro abandono: Marini, que vinha em quinto.

Enquanto Miller estava mais confortável à frente, Bezzecchi passava a sentir pressão dupla, com Oliveira passando Bagnaia pela terceira posição na quinta volta. Não demorou muito para que o italiano da VR46 perdesse posição para ambos, ficando para ser pressionado por Márquez. Lá no fundo, Quartararo seguia caindo, passando para a 18ª colocação.

Com um grande rendimento, Oliveira rapidamente colou em Miller, entrando na luta pela vitória, mostrando a boa performance do português em condições de chuva.

Quando a prova chegava à sua metade, na volta 12 de 25, Miller liderava sob pressão de Oliveira, com Bagnaia em terceiro e os irmãos Márquez fechando o top 5, com Marc à frente de Álex. Aleix caía para 14º após pagar uma punição de long lap por um incidente com Binder, enquanto Quartararo seguia perdido pela pista em 18º e sendo pressionado pelos pilotos que vinham atrás.

Em uma bela manobra, Oliveira assumiu a liderança, mas via Miller ainda em sua cola. Logo atrás, Bagnaia voltava a receber pressão de Márquez, que reduzia a diferença para menos de 0s4 a sete voltas do fim.

Quando a corrida entrava na 20ª volta, Oliveira conseguia abrir uma distância de quase 1s pra Miller que, por sua vez, tinha uma boa vantagem para a briga entre Bagnaia e Márquez. E Zarco, que havia assumido a quinta posição, buscava entrar nessa disputa, tendo o melhor ritmo da pista no momento. Já Quartararo seguia em 18º.

Um erro de Márquez na tangência da curva ao atacar Bagnaia, permitiu que Zarco fizesse a manobra, assumindo a quarta colocação e iniciando a caça ao piloto da Ducati.

No final, Miguel Oliveira provou novamente ser um dos melhores pilotos da MotoGP em condições de chuva, segurando Jack Miller para vencer pela segunda vez no ano, a segunda sob pista molhada. E o pódio foi completado por Francesco Bagnaia.

Completaram o top 10: Johann Zarco, Marc Márquez, Enea Bastianini, Álex Márquez, Maverick Viñales, Jorge Martín e Brad Binder. Já Fabio Quartararo terminou apenas na 17ª posição.

A MotoGP tira uma semana de folga e retoma as atividades da temporada 2022 entre 14 e 16 de outubro com o retorno do GP da Austrália, a primeira passagem por Phillip Island desde 2019, sendo a antepenúltima corrida do ano. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria da motovelocidade mundial.​

