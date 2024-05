Fernando Alonso garantiu recentemente que estará na Fórmula 1 até, pelo menos, 45 anos de idade, mostrando que a longevidade na categoria é uma realidade. Também experientes, Rubens Barrichello e Felipe Massa opinam sobre o tema e, junto com a equipe do Motorsport.com, palpitam sobre um possível duelo entre o espanhol e Max Verstappen, que vive o melhor momento na carreira. O programa também traz tudo sobre o novo carro da Stock Car e novidades da mais importante categoria do Brasil:

