A primeira corrida da história da MotoGP em Mandalika sofre vários reveses antes mesmo de sua largada. Preocupações com a segurança da pista e dos pilotos, uma chuva torrencial e a ausência do hexacampeão Marc Márquez marcaram as horas antes da previsão de largada.

Tudo começou com o piloto espanhol, que sofreu uma nova forte queda, a quarta do fim de semana, durante a sessão de warm up mais cedo nesta madrugada. Márquez foi lançado de sua Honda na curva sete próximo do fim da regressiva de 20 minutos. Sua RC213V ficou destruída, enquanto ele caiu com força em cima de seu braço esquerdo, parecendo também que havia batido com a cabeça.

Apesar de ter saído sozinho da batida, conseguindo ficar em pé, Márquez foi levado ao hospital onde foi diagnosticado com uma concussão, removendo-o da corrida desta madrugada.

Devido às temperaturas extremas em Mandalika, a Michelin trouxe compostos mais duros de pneus, usados pela última vez em 2018, já que o modelo de 2022 apresentou problemas na pré-temporada. Só que isso impactou duramente a aderência traseira nas motos, em especial na Honda.

Só que os problemas da corrida continuaram com o passar das horas. Com as preocupações expressadas sobre os pneus, a Dorna anunciou antes da largada da Moto2 que a prova seria reduzida, de 27 para 20 voltas, com o objetivo de evitar maiores problemas de segurança.

Pouco depois, foi a vez da chuva cair com força sobre o circuito de Mandalika, atrasando a abertura do pitlane e levantando dúvidas sobre a própria realização da prova, devido à sua intensidade e a gradual perda da luz natural.

