Neste final de semana, a MotoGP dá o pontapé inicial da temporada 2020 com o GP da Espanha, a primeira de duas corridas no circuito de Jerez de la Frontera. Junto com a categoria rainha, Moto2 e Moto3 reiniciam seus anos após o GP do Catar em março, enquanto a MotoE abre seu segundo ano, em um calendário de curta duração.

Em 2020, o mundial tem uma nova casa no país, com as transmissões passando do SporTV para a Fox Sports.

O Motorsport.com acompanhará tudo que rola no paddock em Jerez e traz para você os horários das sessões do GP da Espanha. Não deixe de conferir também nossa programação especial no YouTube. Veja a programação completa abaixo:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h55 Treino Livre 2 Sexta-feira 09h10 Treino Livre 3 Sábado 04h55 Treino Livre 4 Sábado 08h30 Treino Classificatório Sábado 09h10 Fox Sports 1 Corrida Domingo 09h Fox Sports 1 Moto2 Treino Classificatório Sábado 10h10 Fox Sports 1 Corrida Domingo 07h20 Fox Sports 1 Moto3 Treino Classificatório Sábado 07h35 Fox Sports 1 Corrida Domingo 06h Fox Sports 1 MotoE Treino Classificatório Sábado 11h05 Fox Sports 1 Corrida Domingo 05h05 Fox Sports 1 Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Direto do Paddock Quinta-feira 14h Sexta-livre Sexta-feira Logo após o TL2 da F1 Q4 Sábado Logo após a classificação da F1 Pódio Domingo Logo após o GP da Hungria de F1 Reta final Segunda-feira Horário a confirmar à tarde Polêmica: entenda o que está por trás da queda de braço entre Renault e Racing Point PODCAST #058: Guerra nos bastidores da F1 e entrevista exclusiva com Igor Fraga

