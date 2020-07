Antes de iniciar as atividades do GP da Espanha, em Jerez, a MotoGP separou a quarta-feira para uma sessão de treinos com os pilotos na pista, visando tirar a poeira de todos antes do vale-tudo. E na primeira parte do treino, quem liderou é alguém que está mais do que acostumado a andar na frente: Marc Márquez.

A MotoGP inicia neste final de semana sua temporada 2020, mais de quatro meses após o cancelamento do GP do Catar, que abriria a campanha deste ano, devido à pandemia da Covid-19. Apenas a Moto2 e a Moto3 puderam correr no local porque já estavam no país.

Essa é a primeira sessão oficial organizada pela MotoGP desde a pré-temporada no Catar em fevereiro. No último mês, algumas montadoras fizeram testes privados no Red Bull Ring e em Misano.

Nesta quarta, os pilotos tem a chance de acelerar novamente em duas sessões de 90 minutos.

O começo da sessão foi liderada por Márquez, que parece estar totalmente recuperado da cirurgia no ombro feita no final de 2019. Ele assumiu a liderança com oito minutos de treino marcando 01min39s211, e foi abaixando sua marca ao longo de 20 minutos, chegando a 01min38s985.

A Honda teve uma pré-temporada conturbada, melhorando sua performance apenas no último dia de testes no Catar, após descobrir que seus problemas nas curvas estavam sendo causados pela carenagem aerodinâmica de 2020, que foi abandonada.

Maverick Viñales, piloto da Yamaha que foi o mais rápido nos testes do Catar, assumiu a liderança brevemente, marcando 01min38s873 em sua M1, que está bem melhor que a do ano passado.

Aleix Espargaró, que liderou nos primeiros minutos, levou novamente a Aprilia ao topo, com cerca de 50 minutos para o fim da sessão. Seu tempo de 01min38s873 foi rapidamente batido por Márquez, antes de Jack Miller tomar a ponta com sua Pramac Ducati, em um tempo de 01min38s775.

Miller chegou a baixar para 01min38s348, e parecia próximo de termina a sessão na ponta, mas uma leva de voltas rápidas mandaram o piloto para o sétimo lugar.

Em sua última tentativa, Márquez fez um tempo de 01min37s941, abaixo de seu recorde de volta obtido durante o GP de 2019, fechando a sessão na ponta, a frente de Álex Rins e sua Suzuki e Valentino Rossi com a Yamaha.

Aleix Espargaró fechou um Top 4 com quatro montadoras diferentes, batendo a SRT de Fabio Quartararo. Fechando o Top 10, Cal Crutchlow, Jack Miller, Miguel Oliveira, Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia.

Pol Espargaró e Viñales foram apenas 12º e 13º, respectivamente, após estarem brevemente na ponta da tabela. Entre os novatos, Iker Lecuona foi o melhor com sua Tech3, terminando em 16º.

Em sua primeira saída desde a quebra da clavícula no final do mês passado, Andrea Dovizioso, vice-campeão de 2019, terminou apenas em 19º, a frente de seu companheiro de Ducati, Danilo Petrucci e de Álex Márquez, na outra Honda oficial.

