MotoGP: Viñales lidera segunda sessão de testes em Jerez

A segunda sessão de testes da Moto GP antes do GP da Espanha em Jerez teve Maverick Viñales, da Yamaha, na frente, superando Fabio Quartararo em uma sessão interrompida por uma queda de energia.

Duas sessões de 1h30 foram marcadas para essa quarta-feira (15) em busca de fornecer tempo de adaptação aos pilotos, considerando que eles não aceleram desde o teste no Catar, realizado no final de fevereiro.

A segunda tinha apenas 10 minutos quando a sessão foi parada por conta de uma queda de energia no Circuito de Jerez.

Uma operação de limpeza também foi necessária na pista depois que a Aprilia de Aleix Espargaró vazou óleo no circuito, o que levou à queda de Danilo Petrucci, da Ducati, na curva 11.

Alex Márquez, da Honda, também caiu na curva 6 por conta do vazamento na pista. Os dois saíram ilesos, mas Petrucci ficou de fora do restante da sessão para um checkup preventivo no centro médico.

Antes da paralisação, a liderança era de Jack Miller, que cravou o tempo de 1min39s214. Além disso, o líder da sessão da manhã, Marc Márquez, foi ao topo da tabela de tempos também na parte da tarde, nos primeiros 10 minutos do reinício da sessão da tarde, com 1min38s474.

O piloto da Honda melhorou o tempo para 1min38s021 quando ainda havia 40 minutos para o final do teste, até que Quartararo o superou nos últimos 20 minutos da sessão.

Quartararo cravou 1min37s911, que ficou como o tempo a ser batido até os últimos 7 minutos do teste, quando Viñales superou seu companheiro na Yamaha com 1min37s793.

Quartararo segurou a segunda colocação, à frente de Márquez em terceiro, enquanto a dupla da Suzuki, Alex Rins e Joan Mir, fecharam o top-5.

Francesco Bagnaia, da Pramac, recebeu as principais honras da Ducati no final à frente de Johann Zarco, da Avintia, enquanto Aleix Espargaró superou seu irmão Pol, da KTM, em nono.

Franco Morbidelli caiu nos momentos finais da sessão, mas ficou na 10ª posição, à frente de Jack Miller, Andrea Dovizioso e o novato Brad Binder.

Depois de terminar em terceiro nesta manhã, Valentino Rossi ficou em 16º, com Alex Márquez em 19º.

