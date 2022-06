MotoGP: Di Giannantonio surpreende e conquista pole em Mugello

Carregar reprodutor de áudio

A MotoGP realizou neste sábado (28) o treino que definiu o grid de largada para o GP da Itália em Mugello.

Vindo do Q1, Fabio Di Giannantonio conquistou a pole position de maneira surpreendente, com 1min46s156, em pista úmida. Outro novato, Marco Bezzecchi largará ao seu lado neste domingo, junto com Luca Marini, fechando a primeira fila.

A sessão foi marcada pela forte queda de Marc Márquez logo no início do Q2, com sua Honda pegando fogo. O piloto nada sofreu, retornou à pista, mas terá que se conformar com o 12º posto.

O líder do campeonato, Fabio Quartararo, será o sexto no grid, fechando a segunda fila.

O Treino

Com pista úmida, surpreendeu e Fabio Di Giannantonio foi o mais rápido, com 1min47s219. Marc Márquez também se grantiu para o Q2, sendo 0s075 mais lento que o italiano. Quem ficou devendo foi Jack Miller, que foi o terceiro colocado, garantindo apenas a 13ª posição de largada.

A chuva ainda estava por perto, deixando tudo em aberto.

Logo na abertura dos boxes, Marc Márquez levantou voo na curva 2, em uma queda feia, com a moto ainda pegando fogo logo em seguida. O piloto saiu caminhando em busca da moto reserva, com a direção de prova acionando a bandeira vermelha para limpeza da pista.

A sessão foi retomada com 13:50 para o final. Márquez deu uma volta e retornou aos boxes. Di Giannantonio voltou a andar bem e liderou a primeira e a segunda leva de tempos, com 1min47s163. Marco Bezzecchi e Luca Marini vinha na sequência.

Faltando seis minutos, Di Giannantonio melhorou sua marca para 1min46s907.

Márquez saiu para a pista quando restavam cinco minutos para o final do treino. Dois minutos depois, Johann Zarco fez 1min46s875, tomando a pole provisória.

Bezzecchi e Bagnaia chegaram a tomar a ponta, mas Di Giannantonio mostrou força novamente, com 1min46s410, restando poucos segundos para o término da sessão.

Zarco e Bezzecchi ficaram à frente, mas Di Giannantonio estava impossível e garantiu a pole position para o GP da Itália, com 1min46s156.

Bezzecchi foi o segundo colocado, a 0s088 do pole, seguido de Luca Marini, que fechou a primeira fila. Fabio Quartararo largará em sexto, e Márquez em 12º.

A largada para o GP da Itália acontece neste domingo, às 9h, horário de Brasília.

Grid de largada

