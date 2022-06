MotoGP aposenta oficialmente número #46 de Rossi

Carregar reprodutor de áudio

A MotoGP aposentou oficialmente o número #46 do nove vezes campeão mundial Valentino Rossi, em uma cerimônia neste sábado no GP da Itália.

Rossi se aposentou da MotoGP no final da temporada de 2021, tendo competido pela primeira vez em 1996.

Em uma carreira de 26 temporadas, Rossi conquistou nove títulos mundiais nas classes 125cc, 250cc e MotoGP – sete dos quais na categoria rainha – e 115 GPs, com 89 na primeira classe.

A MotoGP anunciou durante o GP da França há duas semanas que retiraria o famoso #46 de Rossi da competição em uma cerimônia especial no sábado em Mugello.

Foi um anúncio que gerou críticas, pois Rossi afirmou no passado que não gostaria de ter seu número aposentado.

“Sobre o meu número, eu estava pensando – minha primeira impressão é que não gosto que o #46 esteja aposentado. Prefiro que permaneça e, se algum outro piloto quiser pegar esse número, pode”, disse Rossi sobre o assunto em 2016.

Em uma cerimônia na reta dos boxes em Mugello na tarde de sábado, antes da classificação, o número de Rossi foi retirado com a presença do próprio piloto.

Rossi foi presenteado com um troféu especial com o seu número antes de se dirigir à bancada principal de Mugello.

“Tenho que agradecer por tudo isso, é incrível”, disse Rossi, acrescentando quando solicitado para voltar à MotoGP: “Oh, minhas costas e meus joelhos doem, então percebi que estou velho. Mas isso foi incrível, obrigado a todos.”

Rossi mantém uma grande presença no grid da MotoGP por meio da sua equipe, a VR46 Ducati e dos pilotos de sua academia.

Atualmente, existem quatro pilotos da VR46 Academy no grid da MotoGP, com Francesco Bagnaia na Ducati, Franco Morbidelli na Yamaha e Luca Marini e Marco Bezzecchi na VR46 Racing.

Rossi tem pouco envolvimento em sua equipe de corrida durante os finais de semana de GP, com o italiano esperado apenas para aparecer em mais algumas etapas em 2022, tendo vindo para Portimão e Mugello.

Desde sua aposentadoria da MotoGP, Rossi embarcou em uma carreira de automobilismo no GT World Challenge Europe com a WRT e Audi.

Valentino Rossi, retiring the number 46 with Carmelo Ezpeleta, Dorna CEO Photo by: Media VR46

F1 2022: Rico Penteado traz informações DIRETO DE MÔNACO, além de APONTAR FAVORITOS | TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #179: O que Hamilton e Russell podem conseguir com melhora da Mercedes?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: