A MotoGP confirmou dois dias extras de testes e um shakedown foi adicionado ao cronograma no Catar em março após o cancelamento dos testes de Sepang.

No início desta semana, a MotoGP anunciou que cancelou o que seriam testes de três dias de pré-temporada de 2021 no circuito de Sepang, na Malásia, depois que um estado de emergência foi declarado no país devido ao aumento dos números da Covid-19.

Naquele momento, a categoria confirmou que o teste do Catar continuava como planeado.

Um encontro entre as equipes, a promotora Dorna Sports e a FIM aconteceu nesta quinta-feira para debater vários tópicos relacionados com a próxima temporada.

Nesta reunião foi acordado adicionar mais dois dias ao teste do Catar em março, nos dias 6 e 7, antes dos três dias originalmente marcados, entre 10 e 12 de março.

Um shakedown para pilotos de teste e novatos foi marcado para 5 de março.

Uma breve declaração da MotoGP dizia: “Após um recente encontro entre a organização do campeonato e as equipes, foram acordadas mudanças no cronograma de testes do Catar.

“Dois dias de teste oficiais extras e um dia de shakedown agora também serão realizados no Circuito Internacional de Losail em março, além do teste de pré-temporada do Catar previamente confirmado, permitindo às equipes uma preparação extra antes da temporada de 2021.

“No dia 5 de março haverá um shakedown em que a participação se limitará apenas a pilotos de teste e estreantes na MotoGP.”

“Nos dias 6 e 7 de março, todos os pilotos podem participar de dois dias extras de teste oficial.”

O Motorsport.com apurou que a reunião de quinta-feira também apresentaria discussões sobre a possibilidade de mudar a data da abertura da temporada.

Atualmente, o GP do Catar está marcado para 28 de março, mas agora poderia ser realizado uma semana antes para evitar confrontos com o GP de Fórmula 1 do Bahrein.

Antecipar a corrida para 21 de março também tornaria logisticamente mais fácil para todo o pessoal do paddock permanecer no Catar após os testes, evitando a repetição do cancelamento do ano passado devido às restrições de viagem.

A MotoGP ainda não comentou quaisquer alterações potenciais no calendário.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

URGENTE: ALPINE revela imagens de PINTURA de carro da F1 e LECLERC testa positivo para COVID-19

PODCAST: Top-3: as corridas mais marcantes da história da F1 em nossas memórias