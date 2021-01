A MotoGP também começa a sentir os impactos da pandemia da Covid-19 em 2021. Após a Fórmula 1 divulgar mudanças no calendário e no palco da pré-temporada, agora foi a vez da classe principal do Mundial de Motovelocidade anunciar o cancelamento de sua primeira sessão de pré-temporada, que seria realizada em Sepang, na Malásia, em fevereiro.

A categoria previa a realização de sua tradicional pré-temporada de seis dias, sendo três na Malásia entre 19 e 21 de fevereiro e os outros três no Catar, sede da primeira etapa de 2021 entre 10 e 12 de março.

O Motorsport.com divulgou mais cedo neste mês que a MotoGP estava trabalhando junto com as autoridades malaias para criar um relaxamento das restrições forçadas pela Covid para liberar o acesso do paddock ao país para os testes.

Apesar do aumento no número de casos na Europa, tudo parecia se encaminhar para que o teste de Sepang fosse realizado sem problemas. Mas tudo foi por água abaixo nesta terça (12), quando o país declarou estado de emergência pelo aumento de infectados.

Com isso, a MotoGP não viu outra opção a não ser cancelar o teste em Sepang. Por outro lado, a sessão do Catar segue confirmada, mas a categoria não confirma se aumentará o número de dias em Losail ou se buscará um local alternativo.

"A FIM [Federação Internacional de Motociclismo], IRTA [Associação de Montadoras e Equipes] e a Dorna Sports lamentam informar o cancelamento do Teste de Shakedown e os Testes de Pré-temporada em Sepang".

"A contínua pandemia da Covid-19 e os isolamentos e complicações nos obrigaram a cancelar ambos os eventos que aconteceriam no Circuito Internacional de Sepang na Malásia em fevereiro".

"O Teste do Catar, que acontecerá no Circuito Internacional de Losail entre 10 e 12 de março, segue confirmado e qualquer atualização ou mudanças serão anunciadas assim que possível".

A MotoGP planeja realizar uma temporada de 20 provas em 2021, após os planos de um campeonato com o mesmo número de etapas ter sido descartado por conta da Covid-19.

No momento, a temporada está marcada para começar no dia 28 de março no Catar, terminando em Valência em novembro. Mas, com a natureza fluida da pandemia, é possível que a Dorna tenha que fazer novas adaptações ao calendário já nas próximas semanas, colocando as etapas nos Estados Unidos e na Argentina como dúvidas.

Na terça, a Fórmula 1 confirmou o adiamento dos GPs da Austrália e da China, a primeira e a terceira no calendário original de 2021. Agora, a temporada começará com o GP do Bahrein, no mesmo dia do GP do Catar da MotoGP.

