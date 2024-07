Alex Rins, da Yamaha, deve se ausentar do GP da Alemanha da MotoGP neste fim de semana, após queda em Assen, com o antigo piloto da Tech3, Remy Gardner, pronto para o substituir.

Rins, seis vezes vencedor de GPs, foi derrubado de sua M1 na curva de abertura do GP da Holanda no fim de semana passado e sofreu duas pequenas fraturas na mão direita e uma na perna esquerda.

Leia também: MotoGP MotoGP substituirá GP do Cazaquistão por uma segunda etapa no Catar

Rins voou para Madrid para mais exames e foi operado na mão direita na manhã desta segunda-feira.

O espanhol já tinha planejado a retirada de um pino da perna direita que quebrou gravemente no ano passado, no GP da Itália, mas isso foi antecipado pelo fato de ele já estar sendo operado na mão.

Acredita-se que a cirurgia tenha sido um sucesso.

A Yamaha ainda não fez um anúncio oficial, mas ele não correrá neste fim de semana no GP da Alemanha e espera retornar no GP da Grã-Bretanha no início de agosto.

Embora a Yamaha não seja obrigada a substituir Rins na Alemanha, já que não se passaram 10 dias desde que o espanhol se lesionou, a marca japonesa está preparada para colocar um substituto.

Remy Gardner, KTM Tech3 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Gardner, que correu por uma temporada na MotoGP em 2022 com a Tech3 KTM, corre pela Yamaha no Mundial de Superbike.

O australiano – filho do campeão mundial de 500cc de 1987, Wayne Gardner – conquistou o título de Moto2 de 2021, mas teve dificuldades na KTM na MotoGP em 2022 e só conseguiu uma melhor posição em 11º.

A Yamaha confirmou ao Motorsport.com que Gardner provavelmente substituirá Rins na Alemanha.

O piloto de testes Cal Crutchlow não pôde ser convocado para a corrida de Sachsenring, pois ainda se recupera de uma lesão na mão direita que o impediu de fazer uma aparição como wildcard no GP da Itália.

Crutchlow ainda está programado para correr no GP da Grã-Bretanha em agosto e novamente no GP de San Marino, em setembro, em Misano.

O GP da Alemanha é a última etapa antes das férias de verão de três semanas.

Bagnaia DOMINA Martín em Assen e MotoGP pega fogo! POLÊMICA com Márquez... TOPRAK na Yamaha-Pramac?

PÓDIO CAST #19 - Bagnaia domina Martín em Assen e MotoGP pega fogo! Polêmica com Márquez... TOPRAK na Yamaha-Pramac?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!