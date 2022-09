Carregar reprodutor de áudio

A MotoGP divulgou nesta sexta-feira (30) o calendário provisório para a temporada 2023, que contará com 42 corridas ao longo de 21 etapas (sprint aos sábados e GPs aos domingos) três rodadas triplas e as novidades dos GPs do Cazaquistão e de Bharat, na Índia.

Antes da divulgação do calendário, a expectativa era de que o cronograma do próximo ano pudesse chegar a um recorde de 22 etapas.

Após algumas dúvidas, foi confirmado a entrada da Índia no próximo ano em vez de 2024, com a organização do evento chegando a um acordo com as autoridades locais.

A outra novidade é o GP do Cazaquistão, no recém-inaugurado circuito de Sokol. Mas é importante destacar que tanto Sokol quanto Buddh ainda precisam ser homologados pela FIM.

Como parte das mudanças, um dos destaques foi a ausência do GP de Aragón, com a expectativa anterior de que a prova no MotorLand fosse colocada no primeiro semestre, invertendo de posição com o GP da Catalunha.

Mas com Aragón, Jerez, Barcelona, Valência e Portimão, em Portugal, tendo acordos vigentes com a categoria, o projeto da MotoGP de intercalar as corridas na Península Ibérica parece em vigor para o próximo ano.

A temporada 2023 começará mais tarde que o normal, apenas em 26 de março com o GP de Portugal, já que o circuito de Losail, no Catar, passa por reformas, jogando a prova para a penúltima do ano.

Confira o calendário provisório da MotoGP para 2023:

26 de março: GP de Portugal (Portimão)

02 de abril: GP da Argentina (Termas de Río Hondo)

16 de abril: GP das Américas (Circuito das Américas)

30 de abril: GP da Espanha (Jerez)

14 de maio: GP da França (Le Mans)

11 de junho: GP da Itália (Mugello)

18 de junho: GP da Alemanha (Sachsenring)

25 de junho: GP da Holanda (Assen)

09 de julho: GP do Cazaquistão (Sokol)

06 de agosto: GP da Grã-Bretanha (Silverstone)

20 de agosto: GP da Áustria (Red Bull Ring)

03 de setembro: GP da Catalunha (Barcelona)

10 de setembro: GP de San Marino (Misano)

24 de setembro: GP de Bharat (Buddh - Índia)

01 de outubro: GP do Japão (Motegi)

15 de outubro: GP da Indonésia (Mandalika)

22 de outubro: GP da Austrália (Phillip Island)

29 de outubro: GP da Tailândia (Buriram)

12 de novembro: GP da Malásia (Sepang)

19 de novembro: GP do Catar (Losail)

26 de novembro: GP de Valência (Ricardo Tormo)

