A MotoGP retorna à Buriram pela primeira vez desde 2019, abrindo nesta sexta-feira as atividades do GP da Tailândia. E enquanto Marc Márquez garantiu a primeira posição no TL1, o dia foi da Ducati, que garantiu o top 3 no combinado do dia.

Com a pole e a quarta posição na última corrida, no Japão, Márquez liderou o TL1 por 0s032 em meio a uma previsão de chuva para o fim de semana que não se concretizou na primeira sessão, criando um cenário de caos nos minutos finais, com todos os pilotos tentando marcar voltas.

Mas Márquez não teve uma sessão tranquila, sofrendo uma queda nos minutos iniciais no hairpin da curva 3.

Repetindo o duelo pela vitória de 2019 em Buriram, Márquez bateu Quartararo pela primeira posição nos minutos finais com 01min30s523, superando o atual campeão por apenas 0s032. Jack Miller foi o terceiro, enquanto Luca Marini e Álex Rins completaram os cinco primeiros. Já Francesco Bagnaia foi apenas o 13º.

Confira o resultado final do TL1 para o GP da Tailândia de MotoGP:

Apesar da chuva cair forte durante o TL2 da Moto3, as condições da pista haviam melhorado no momento em que o grid da MotoGP voltava à pista. Zarco abriu a sessão com 01min31s466. Mesmo com a trégua, a água afetou a aderência da pista, com poucos pilotos conseguindo melhorar seus tempos em relação ao TL1.

A marca feita por Márquez na sessão anterior foi batida apenas a seis minutos do fim do TL2, quando Martín assumiu a ponta, iniciando um 'momento Ducati'. O treino contou ainda com quedas da dupla da RNF, Darryn Binder e Cal Crutchlow, que trouxe bandeiras amarelas que atrapalharam as voltas de vários pilotos.

No final, deu Zarco. O piloto da Pramac foi o mais rápido do TL2 e do dia com um tempo de 01min30s281, apenas 0s018 à frente de Bagnaia, com Martín e Marini fechando um top 4 da Ducati, mas com o piloto da VR46 fazendo um tempo mais alto que o de Marquez no TL1 para o combinado do dia.

O TL2 foi marcado ainda por uma polêmica entre Marini e Quartararo. O francês da Yamaha errou a trajetória na curva quatro e ficou irritado ao ver que o piloto da VR46 não o passava, marcando o atual campeão por algumas voltas.

Oliveira completou o top 5, com Márquez em sexto e Aleix Espargaró em sétimo. Mas com o combinado do dia, o espanhol da Aprilia é apenas o 13º.

A MotoGP volta à pista de Chang na madrugada de sexta para sábado no horário brasileiro. Primeiro, teremos o TL3 às 0h50, seguido do TL4 às 04h25 e a classificação às 05h05, todos com transmissão da ESPN 4 e do Star+.

Confira o resultado final do TL2 para o GP da Tailândia de MotoGP:

