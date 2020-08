MotoGP: Dovizioso vence na Áustria em prova marcada por forte acidente

Andrea Dovizioso voltou a vencer na MotoGP. Ele conquistou sua 15ª vitória na categoria, a primeira do ano, em prova marcada pelo acidente envolvendo Johann Zarco e Franco Morbidelli, com uma das motos quase atingindo Valentino Rossi.

Joan Mir e Jack Miller completaram o pódio, com o espanhol conquistando o segundo lugar na última volta.

Fabio Quartararo quase caiu no início da prova, mas conseguiu finalizar em oitavo. Maverick Viñales teve que lidar com problemas mecânicos e salvou o 10º lugar.

Leia também: Forte acidente na prova da MotoGP na Áustria quase causa tragédia envolvendo Rossi

A Corrida

Na largada, Jack Miller pulou à frente e Viñales caiu para a quinta posição. Dovizioso, Pol Espargaró e Mir avançaram do segundo ao quarto lugar. Quartararo era o sexto.

O italiano da Ducati perdeu um pouco de rendimento, ao cair para a quarta posição, deixando Espargaró em segundo e Mir em terceiro. Valentino Rossi começou muito bem, chegando à sétima colocação em poucos giros.

Faltando 22 voltas, Quartararo passou reto e conseguiu voltar, mas caiu para a última posição.

Na volta seguinte, um forte acidente envolvendo Joan Zarco e Franco Morbidelli. Ambos se tocaram e as respectivas motos passaram muito perto de outros pilotos, com Rossi quase sendo um dos atingidos.

Zarco saiu caminhando do acidente enquanto Morbidelli foi levado ao centro médico da pista para mais exames, mas estava bem. A bandeira vermelha foi acionada, com o retorno da prova para mais 20 voltas.

Na relargada, Miller saiu à frente. Quartararo começou sua prova de recuperação. Viñales caiu para o último lugar com problemas mecânicos.

Faltando 12 voltas, Miguel Oliveira e Pol Espergaró foram ao chão e tiveram que abandonar.

Dovizioso assumiu a ponta restando 11 giros e Alex Rins, que estava manobrando para a liderança, perdeu a moto e caiu também.

Com isso, Dovi, Miller e Mir brigavam pelo comando da prova, com os três separados por menos de um segundo.

Aos poucos, o italiano foi se desgarrando da concorrência e conseguiu sua 15ª vitória na carreira. Mir conseguiu superar Miller nas últimas curvas para o segundo posto.

A MotoGP volta à Áustria no próximo fim de semana com o GP da Estíria.

Resultado final

F1 2020: Hamilton voa, Verstappen no páreo e Vettel no fundo de novo

PODCAST: O que aconteceria em um duelo Hamilton X Verstappen em igualdade de condições?