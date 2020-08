Franco Morbidelli saiu ileso de seu acidente com Johann Zarco. Os dois se tocaram a mais de 200 km/h na reta antes da curva 3 com a queda de ambos. O piloto da Petronas levou a pior e teve que ser tratado pelos médicos devido ao golpe.

O ítalo-brasileiro acusou Zarco de ter mudado a trajetória para evitar que o ultrapassasse.

"Quando fui frear, Johann mudou de lado, provavelmente para se proteger", explicou Morbidelli. "Quando vi, não pude fazer mais nada."

Não é a primeira vez que Zarco se envolve em polêmica e Morbidelli acredita que ele deve pensar mais na segurança dos pilotos e de si mesmo.

“Zarco é quase um assassino. Frear assim a 200 km/h realmente é ter muito pouco amor por si e por aqueles com quem você corre”, disse.

Morbidelli espera que o que aconteceu o faça refletir, já que as consequências poderiam ter sido muito diferentes.

“Espero que este grande acidente o faça pensar um pouco mais, porque foi muito perigoso para mim, para ele, para o Valentino e para o Maverick, que estava em uma curva muito lenta e viu duas motos chegando a 280 km/h”, afirmou.

