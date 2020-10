MotoGP: Lorenzo pode substituir Rossi na Yamaha em Aragón

Um ano após o anúncio de sua aposentadoria das pistas, Jorge Lorenzo pode voltar a correr pela MotoGP. Após o anúncio do diagnóstico positivo de Covid-19 de Valentino Rossi, o tricampeão pode ser o substituto italiano na rodada dupla de Aragón.

Rossi divulgou nesta quinta (15) em suas redes sociais que testou positivo e já confirmou que está fora do GP de Aragón neste fim de semana, e colocou como baixas suas chances de correr na segunda prova realizada no mesmo local na semana seguinte, o GP de Teruel.

Pelo regulamento, a Yamaha é obrigada a apresentar um substituto para Rossi nos dois fins de semana e, pela lógica, o favorito seria o piloto de testes e reserva, Lorenzo.

Perguntado pela possibilidade, Lorenzo disse: "Não sei de nada ainda, acabo de ficar sabendo sobre a notícia. Quem decidirá é a Yamaha". No momento, Lorenzo, que participou com um teste com parte do grid na semana passada em Portimão com uma M1 de 2019, não quis falar mais sobre o tema, esperando falar antes com os membros da Yamaha. Deve-se lembrar que o tricampeão estava programado para correr em algumas provas de 2020 como wild card, mas a pandemia inviabilizou suas oportunidades.