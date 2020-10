O grid da MotoGP terá um importante destaque no GP de Aragón neste fim de semana. O multicampeão Valentino Rossi anunciou nesta quinta (15), que testou positivo para Covid-19. E Rossi não vê boas chances de estar presente na segunda corrida no autódromo espanhol, o GP de Teruel, na próxima semana.

O Doutor anunciou o diagnóstico em seu perfil oficial no Instagram:

"Infelizmente, acordei me sentindo mal pela manhã. Meus ossos doíam e tinha uma leve febre", escreveu. "Imediatamente, eu liguei para o médico, que me testou duas vezes. O 'teste rápido PCR' deu negativo, assim como o que eu havia feito na terça".

"Mas o segundo, que teve o resultado divulgado às 16h (horário europeu), infelizmente deu positivo. Eu fico muito triste por perder a corrida em Aragão. Gostaria de estar otimista e confiante, mas acredito que não estarei presente na segunda corrida também".

"Estou triste e bravo porque fiz o meu melhor para respeitar o protocolo e apesar do teste de terça ter dado negativo, eu me isolei desde a chegada de Le Mans. De qualquer jeito, a vida é assim, e não posso fazer nada para mudar a situação".

"Agora vou seguir as recomendações médicas, e espero sentir melhor nos próximos dias".

O caso de Rossi é o segundo entre pilotos dos grids das principais categorias do esporte a motor mundial. Ele se junta ao mexicano Sergio Pérez que testou positivo em julho, perdendo a rodada dupla de Silverstone, sendo substituído por Nico Hulkenberg.

Desde o início da temporada, a MotoGP está operando sob um rígido protocolo contra Covid-19, assim como a F1, mas vários casos foram registrados entre membros do paddock, incluindo o piloto da Moto2 Jorge Martín, que perdeu a rodada dupla de Misano.

A notícia vem uma semana após seis membros da Yamaha testarem positivo para Covid e serem forçados a permanecer em Andorra.

O chefe da Yamaha, Lin Jarvis, falou sobre a notícia: "Essa é uma notícia ruim para Valentino, para a equipe Yamaha e para todos os fãs da MotoGP pelo mundo. Em primeiro lugar, desejamos que Valentino não sofra nos próximos dias, recuperando-se o mais rápido possível".

"É um segundo impacto em nossas operações da MotoGP após a falta de nosso líder de projetos Sumi-San e cinco engenheiros na corrida de Le Mans após um membro testar positivo, felizmente sendo assintomático".

"Esses incidentes mostram que, não importa o quão cuidadosos somos, o risco está sempre presente, como vemos nos números crescentes de infecções pela Europa".

"Nós checamos com as autoridades sanitárias da Itália e fomos aconselhados que todos os membros da equipe que tiveram contato com Valentino até segunda-feira sejam excluídos por risco direto. Seremos mais atenciosos do que nunca para minimizar riscos futuros".

