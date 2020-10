MotoGP: Viñales supera Quartararo nos treinos de sexta em Aragón

Nesta sexta-feira, a MotoGP realizou os dois primeiros treinos livres para o GP de Aragón e viu Maverick Viñales ser o mais rápido do dia. O espanhol da Yamaha oficial de fábrica cravou 1min47s771 e superou Fabio Quartaro por mais de dois décimos.

O francês da Yamaha Petronas, que caiu no TL1 (veja no vídeo abaixo) registrou 1min48s020 e ficou à frente do companheiro ítalo-brasileiro Franco Morbidelli por quase dois décimos. O quarto foi o espanhol Joan Mir, da Suzuki.

Quem completou o top-5 do dia foi o britânico Cal Crutchlow, da Honda LCR. Todos os principais tempos do dia foram registrados no segundo treino livre, já que a primeira sessão prática teve Viñales como líder com 1min49s866.

A sexta posição geral desta sexta foi do espanhol Aleix Espargaró, da Aprilia. Seu irmão Pol Espargaró foi o sétimo com a KTM, à frente da Honda oficial de Álex Márquez, também da Espanha.

O japonês Takaaki Nakagami, da Honda LCR, foi o nono, superando o espanhol Álex Rins, da Suzuki. Nas tabelas abaixo, o Motorsport.com te mostra os resultados dos treinos livres desta sexta-feira em Aragón.

TREINO LIVRE 2:

TREINO LIVRE 1:

