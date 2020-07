MotoGP: Márquez é o mais rápido da sexta-feira em Jerez

As motos mais rápidas do mundo finalmente foram para a pista em um fim de semana oficial. A MotoGP realizou seus dois primeiros treinos livres, com um enredo muito parecido com o visto no ano passado.

Marc Márquez foi o líder do TL1, com 1min37s350, que veio a se tornar o mais rápido da sexta-feira. Franco Morbidelli foi o mais veloz do TL2, fazendo 1min38s125.

A sessão da tarde foi realizada com uma temperatura 16 graus mais quente que a da manhã.

O primeiro treino foi marcado pelo equilíbrio, já que apenas 1s380 separaram Márquez, o líder, de Bradley Smith, o 22º e último colocado.

O espanhol também seguiu o roteiro de todo o ano passado, indo ao chão no TL2, e viu seu irmão, Álex, fazendo o mesmo logo depois.

Valentino Rossi teve rendimento discreto, sendo o 13º colocado no TL1, a 0s768 de Márquez, e 20º no TL2.

O treino que vai definir o grid de largada do GP da Espanha da MotoGP, em Jerez, acontece neste sábado, às 9h10, horário de Brasília.

Resultados

TL1

TL2

SEXTA-LIVRE: Vettel lidera segundo treino da F1 na Hungria c/chuva; Hamilton bate Bottas no TL1 seco

PODCAST: Guerra de bastidores na F1 e entrevista com Igor Fraga