Na MotoGP, os treinos livre têm um papel importante no final de semana, porque determinam quais pilotos vão direto para o Q2 na classificação e quais vão ter que disputar o Q1 antes, combinando os resultados das sessões. E no primeiro TL3 da temporada, em Jerez, Fabio Quartararo liderou um Top 4 formado por quatro montadoras diferentes.

A pista, menos quente em comparação ao TL2, significou que vários pilotos conseguiram melhorar seus tempos imediatamente, com Álex Rins e a Suzuki assumindo a liderança momentânea do TL3 com 01min38s309, assumindo a quinta colocação no geral.

Cerca de dez minutos depois, foi a vez de Jack Miller e a Pramac assumirem a liderança, com 01min37s375, pulando para terceiro no combinado. Na outra Suzuki, Joan Mír marcou 01min37s333, fazendo o melhor tempo do final de semana até então, superando a marca de Marc Márquez da sexta.

Com pouco mais de 20 minutos para o fim, Fabio Quartararo pulou para a ponta com 01min36s806, melhor tempo do dia, e dali não saiu mais. Ontem, o francês havia reclamado que a Yamaha não era a moto mais fácil de se controlar. Essa volta do piloto foi mais rápida que a de sua pole em 2019, quebrando novamente o recorde da pista.

Jack Miller foi o piloto que chegou mais próximo do francês, mas ficou a 0s052 da melhor volta, enquanto Mír terminou a pouco mais de um décimo.

Marc Márquez terminou em quarto, a 0s223 do tempo de Quartararo, Mas o principal momento do campeão no TL3 foi no final, envolvendo Rins. Segundo o piloto da Suzuki, o espanhol o atrapalhou em uma volta rápida por estar muito lento. Márquez se apresentou à direção de prova e se livrou de uma punição porque as imagens mostravam uma bandeira amarela acionada no local.

Maverick Viñales colocou uma segunda Yamaha no Top 5, fechado a lista. Ainda no Top 10, Crutchlow, Morbidelli, Rossi, Bagnaia e Dovizioso.

Do 11º colocado para baixo, todos participação do Q1, buscando uma vaga para disputar o Q2.

