MotoGP: Martín bate dupla da Trackhouse para pole na Alemanha

Jorge Martín fez bonito e conquistou a pole position para as corridas do GP da Alemanha da MotoGP. O espanhol cravou 1min19s423 durante o Q2, superando Miguel Oliveira em 0s048, além de Raul Fernandez em 0s172.

Francesco Bagnaia abrirá a segunda fila em quarto, seguido por Álex Marquez e Franco Morbidelli.

Marc Márquez, que teve que passar pelo Q1, não avançou, perdendo a chance de tentar a pole para Fernandez e Marco Bezzecchi.

A corrida sprint do GP da Alemanha de MotoGP acontece às 10h, no horário de Brasília.

Grid de largada

Bagnaia DOMINA Martín em Assen e MotoGP pega fogo! POLÊMICA com Márquez... TOPRAK na Yamaha-Pramac?

PÓDIO CAST #17 - Bagnaia domina Martín em Assen e MotoGP pega fogo! Polêmica com Márquez... TOPRAK na Yamaha-Pramac?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!