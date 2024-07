Aleix Espargaró bem que tentou, chegando a ir à pista no TL1 do GP da Alemanha de MotoGP, mas as dores, por conta da fratura no quinto metatarso da mão direita, o forçaram a abandonar o restante do fim de semana, voltando aos boxes após somente duas voltas completadas.

Na quinta-feira, Espargaró compareceu ao circuito de Sachsenring com a mão direita imobilizada devido à fratura que sofreu na sprint do GP da Holanda há uma semana. A ideia era saber se o piloto seria capaz de suportar a dor.

"É uma questão de respeito, de lealdade, é o meu trabalho, o que estou fazendo no sofá de casa? Tenho de tentar", disse Aleix na quinta. "O mais importante é que o médico me disse que a fratura não pode se mover ou piorar. Eles acham que não posso pilotar com a mão quebrada, mas é apenas uma questão de minha capacidade de suportar a dor", disse ele.

"Vou tentar de tudo. Fizeram uma luva especial para mim, não posso fechar muito a mão, mas é Sachsenring, que só tem uma curva difícil à direita. Vou tentar. Lorenzo Savadori também se machucou e não pode me substituir pela Aprilia e pela minha equipe estou aqui e vamos tentar", explicou o catalão.

No início da sessão, Aleix saiu para a pista e, depois de completar duas voltas, voltou para o box, onde o médico Angel Charte estava esperando para certificar que a dor era mais forte e, portanto, era melhor abandonar o fim de semana.

"Ele tentou, por respeito à Aprilia. Ele queria tentar a todo custo, mas já na primeira volta ele viu que era impossível, sua mão doía a cada freada e ele preferiu voltar ao box e não seguir adiante", confirmou Bonora, chefe da equipe Aprilia, que agora tem apenas um piloto, Maverick Viñales, para enfrentar o fim de semana.

A pista de Sachsenring não é muito favorável para as motos Noale, já que elas nunca tiveram um bom resultado aqui, então eles estão olhando para o GP da Inglaterra, depois do verão, como a pista certa para o reaparecimento de Aleix.

Depois que a decisão de não correr foi anunciada, o próprio Espargaró falou à DAZN sobre sua condição e por que decidiu não continuar:

"Foi muito difícil. Esta semana, conversando com Charte e todos os médicos, eles me disseram que com essa fratura na mão era impossível, que eu deveria ficar em casa. Mas eu achava que talvez tivesse uma opção, queria tentar e não ficar em dúvida".

"Mas na curva da mão direita, a dor é tão forte que irradia, meus dedos se levantam e não consigo segurar o gás. Portanto, terei de descansar. Parecia um pouco bobo depois de apenas uma volta, mas eu queria tentar", explicou o piloto de Granollers, que ficará na Alemanha com sua equipe.

