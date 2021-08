O novato da Pramac Jorge Martín admite que ele está mais feliz com seu terceiro lugar na chuva do que com a primeira vitória na MotoGP. Os dois resultados foram conquistas no circuito austríaco de Red Bull Ring.

Martín foi um dos pilotos do primeiro pelotão a entrar nos pits do GP da Áustria, no último domingo, para pegar a moto com pneus de chuva na volta 25 de 28 após o início de um forte tempestade.

O piloto da Pramac-Ducati iniciou a volta final em 11º e pensou que havia destruído a sua corrida por ter feito a troca, mas foi capaz de ultrapassar os pilotos com pneus slicks e terminar em terceiro lugar.

Vencendo da pole no GP anterior, o da Estíria, Martín disse que o terceiro lugar nas condições de pista molhada o deixaram mais feliz do que a sua vitória já que ele não esperava esse resultado.

"Quando a chuva comecei eu arrisquei alcançar o pelotão da frente e eu comecei a ultrapassar", disse Martín, que largou da pole também na Áustria. "Eu passei o Fabio, o Bagnaia, mas eles estavam lutando muito para estar no pódio. Mas quando a pista estava toda molhada eu vi o Márquez e o Bagnaia entrarem nos pits e eu disse 'ok, hora de tentar".

"Estava muit difícil de ficar em cima da moto com os pneus de chuva. Quando eu comecei a última volta eu era P11, então falei 'f***-se, eu destruí a minha corrida, deveria ter ficado com os slicks'. Mas assim que eu virei a curva um, eu vi todos os pilotos na curva e disse para mim 'vamos lá, hora de forçar, faça o seu melhor".

"Eu cheguei no grupo na curva sete e passei seis, sete pilotos em duas curvas. Foi difícil escapar deles, mas quando cruzei a linha de chegada e eu estava no pódio eu estava muito impressionado, muito feliz, ainda mais do que na semana passada porque não esperava isso. Agora eu preciso de um tempo para entender as duas semanas que passaram porque dois pódios e duas poles é inacreditável", disse o espanhol.

