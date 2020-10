MotoGP: Morbidelli vence GP de Teruel após grande domínio

Franco Morbidelli foi o grande nome do GP de Teruel da MotoGP, na 11ª etapa do campeonato de 2020. O piloto da Petronas assumiu a liderança na primeira prova, após queda do pole, Takaaki Nakagami, para não perder mais.

Alex Rins terminou na segunda posição e Joan Mir fechou o pódio, após bela escalada, depois de começar na 12ª posição.

A Corrida

A largada e primeira volta do GP de Teruel foram agitados. Primeiro com Jack Miller e Brad Binder indo ao chão juntos, em seguida, o pole, Takaaki Nakagami, caindo também. Com isso, Franco Morbidelli assumiu a liderança, seguido de Alex Rins e Johann Zarco.

Joan Mir, líder do campeonato, pulou da 12ª posição para o quinto lugar ainda no primeiro giro.

Ele conseguia mais um posto, faltando 18 voltas, superando Maverick Viñales. Alex Márquez fazia o mesmo logo em seguida.

Os astros da Suzuki e da Honda continuavam avançando, e miravam Zarco como próximo 'alvo'. Ambos manobraram sobre o francês quando restavam 13 voltas. O desafio do líder do campeonato era se aproximar de Morbidelli e Rins, que estavam a 2.5s de diferença.

Entre os líderes, o ítalo-brasileiro mantinha cerca de meio segundo de vantagem sonre Rins.

Faltando 10 giros, Márquez foi ao chão na curva 2, encerrando seu belo avanço na prova.

Outrora líder do campeonato, Fabio Quartararo era superado por Miguel Oliveira e caia para a oitava colocação. O português também passou Viñales e era o sexto lugar com cinco voltas para o final.

Aos poucos, Morbidelli conseguia se desgarrar na ponta e cruzou a linha de chegada em primeiro, sem grandes dramas. Rins foi o segundo e Mir o terceiro.

A MotoGP retorna no dia 8 de novembro com o GP da Europa em Valência.

Resultado final

