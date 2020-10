A temporada 2020 da MotoGP vai afunilando e o campeonato está longe de estar definido. Mesmo assim, após o GP de Teruel, Joan Mir é o principal favorito ao título inédito. Ele repetiu o terceiro lugar que havia conseguido no GP de Aragón e agora tem 14 pontos à frente de Fabio Quartararo, oitavo colocado neste domingo.

Maverick Viñales, Franco Morbidelli, Andrea Dovizioso e até Alex Rins podem ainda pensar em reverter esse quadro, restando três corridas, sendo duas em Valência e a última em Portimão.

Confira como ficou a tabela de classificação após o GP de Teruel

