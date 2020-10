Após outra classificação difícil, Andrea Dovizioso disse que o campeonato não está em suas mãos. O piloto da Ducati mais uma vez não conseguiu passar do Q1 em Aragón neste sábado e só conseguiu o 17º lugar do grid para o GP de Teruel. É a terceira vez nesta temporada que Dovizioso falhou em alcançar as 16 primeiras posições na classificação.

O italiano disse, na sexta-feira, que a Ducati não deu nenhum passo à frente no difícil final de semana do GP de Aragón e reiterou, no sábado, que a marca italiana foi deixada para trás por seus rivais. Apesar disso, o 18º lugar do ex-líder do campeonato Fabio Quartararo na última corrida fez com que a sétima posição de Dovizioso na mesma prova fosse boa o suficiente para mantê-lo a 15 pontos do novo líder da classificação, Joan Mir, a quatro rodadas do fim.

No entanto, Dovizioso diz que “não consegue pensar” no campeonato com o ritmo que tem atualmente. “Quando você tem esse tipo de velocidade, não consegue fazer nenhuma estratégia e nem pensar em campeonato”, disse ele quando questionado pela Autosport se suas esperanças de título desapareceram após a classificação.

“Com certeza vou abordar a corrida como sempre para somar o máximo de pontos, mas no final, quando você não tem velocidade, não consegue usar energia para pensar sobre a estratégia porque não tem o poder de decidir nada”.

“Neste momento não penso no campeonato porque não acho que esteja na minha mente, nas minhas mãos”.

As reclamações de Dovizioso sobre o efeito que a fabricação do pneu de 2020 da Michelin teve na sua moto GP20 e a dificuldade que ele teve em adaptar seu estilo de pilotagem foram bem documentadas.

Apenas Johann Zarco na Avintia Ducati de 2019 conseguiu chegar ao Q2 no sábado, com o francês em quinto lugar, mas Dovizioso diz que não há nada a aprender com a GP19 em termos de resolver seus problemas com o pneu.

“Acho que é apenas uma questão de estilo de pilotagem e, se você analisar esta temporada, verá muitos altos e baixos”, acrescentou. “Muitos pilotos tiveram uma velocidade muito boa, mas olhe para o campeonato e onde estão. No final, isso apenas confirma que a situação não está sob controle para nós e é muito difícil de gerenciar e tentar usar o potencial, porque trabalhamos muito na configuração e tentamos nos adaptar, mas no final, como você vê, não funcionou”.

“Nós somos um pouco mais rápidos em algumas pistas, mas nunca o suficiente. Então, é difícil”.

