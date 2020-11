Com o título já decidido para Joan Mir, a MotoGP está em Portugal neste fim de semana para a última etapa da temporada 2020. E no primeiro treino classificatório realizado em Portimão, a pole position para a corrida do domingo ficou com o dono da casa, Miguel Oliveira, que entregou uma volta voadora no final.

Pela manhã, foi realizado o TL3, última sessão para determinar os grupos de classificação. E Jack Miller colocou a Ducati na ponta dos tempos combinados, com 01min39s205, seguido de Miguel Oliveira e Álex Rins. O campeão Joan Mir não conseguiu melhorar seu tempo da sexta e ficou apenas com a 15ª posição.

Entre os candidatos ao vice-campeonato, apenas Franco Morbidelli ficou para o Q1, enquanto Fabio Quartararo, Rins, Andrea Dovizioso, Maverick Viñales e Pol Espagaró se classificaram entre os dez.

Pouco antes da classificação, foi realizado o TL4, que terminou com Pol Espargaró na ponta, com 01min40s150, seguido de Miguel Oliveira e Takaaki Nakagami, que sofreu uma queda nos minutos finais da sessão. O campeão Mir foi apenas o 12º, enquanto os candidatos pelo vice-campeonato tiveram resultados variados, com Fabio Quartararo em 7º, Franco Morbidelli em 8º e Álex Rins em 18º.

Q1

A sessão começou atrasada, devido a um estouro no motor de Johann Zarco no TL4. A direção de prova mandou o carro de segurança à pista para ver se havia óleo na pista.

Assim que o cronômetro iniciou a regressiva de 15 minutos, os 12 pilotos foram rapidamente à pista para a primeira saída. Participaram dessa primeira parte do treino: Franco Morbidelli, Aleix Espargaró, Brad Binder, Cal Crutchlow, Joan Mir, Lorenzo Savadori, Francesco Bagnaia, Álex Márquez, Danilo Petrucci, Valentino Rossi, Tito Rabat e Mika Kallio, que substitui Iker Lecuona.

No final da primeira parte do treino Cal Crutchlow ficou com a ponta ao marcar 01min39s250, seguido de Franco Morbidelli com 01min39s276. O ítalo-brasileiro teve sua vaga no Q2 ameaçada até o último segundo por Brad Binder, que vinha com um bom tempo nos primeiros setores, mas acabou perdendo no último trecho da pista, terminando apenas em terceiro.

Já o campeão Joan Mir não teve uma boa sessão, terminando apenas em 10º após ter sua última volta cancelada pela direção de prova.

Veja como ficou o grid de largada entre os pilotos que não passaram para o Q2, de 13º a 21º: Brad Binder, Aleix Espargaró, Francesco Bagnaia, Álex Márquez, Valentino Rossi, Danilo Petrucci, Lorenzo Savadori, Joan Mir, Tito Rabat e Mika Kallio.

Q2

Crutchlow e Morbidelli garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores nos primeiros treinos livres do final de semana: Jack Miller, Miguel Oliveira, Álex Rins, Andrea Dovizioso, Takaaki Nakagami, Johann Zarco, Fabio Quartararo, Pol Espargaró, Maverick Viñales e Stefan Bradl.

Johann Zarco, que se classificou direto para o Q2, conseguiu participar da classificação pós um susto nos segundos finais do TL4, quando o motor de sua Ducati começou a soltar muita fumaça.

No final, a pole position ficou com o piloto da casa. Miguel Oliveira voou no final do treino e marcou 01min38s892, superando Franco Morbidelli que vinha dominando o Q2. O ítalo-brasileiro terminou em segundo com 01min38s936. Completam o Top 12 Jack Miller, Cal Crutchlow, Fabio Quartararo, Stefan Bradl, Johann Zarco, Maverick Viñales, Pol Espargaró, Álex Rins, Takaaki Nakagami e Andrea Dovizioso.

A MotoGP volta à pista no domingo para o GP de Portugal, a 14ª e última etapa da temporada 2020 e a segunda das duas corridas no circuito espanhol. A prova está marcada para as 11h, horário de Brasília. A transmissão será no Fox Sports.

