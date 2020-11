A substituição de Jorge Lorenzo por Cal Crutchlow como piloto de testes da Yamaha na temporada de 2021 na MotoGP tá longe de ser um processo de transição tranquilo. Os dois pilotos iniciaram uma guerra declaratória nas redes sociais e agora o tricampeão aposentado respondeu à fala do britânico.

Os planos de testes de Lorenzo com a Yamaha foram por água abaixo por causa da pandemia, com o espanhol andando apenas quatro dias no ano com a M1 de 2019, dois em fevereiro em Sepang e em outubro em Portimão, onde terminou a mais de quatro segundos dos demais.

Lorenzo fez comentários nas redes sociais quando foi confirmada a chegada de Crutchlow pela Yamaha, afirmando que a montadora estava "trocando ouro por bronze". O britânico não deixou por menos e na quinta-feira disse que o "talento especial" do espanhol não significava que ele seria um piloto de testes de qualidade.

Em suas redes sociais, Lorenzo respondeu, falando: "Dizer que eu não sou um bom piloto de testes é como falar que a Terra é quadrada. Engenheiros e pilotos que dividiram o box comigo na Yamaha e na Ducati sabem o quão bom eu sou no desenvolvimento da moto e ajudando a melhorá-la".

"Se falarmos apenas em números, é um fato que, após eu deixei ambas as equipes, os números de vitórias por temporada caíram. Sobre Cal, ele tem sido um dos pilotos com menos vitórias e mais quedas nos últimos dez anos".

"Ele será um bom piloto de testes... para testar a resistência da moto".

Lorenzo conseguiu vencer com a Yamaha e a Ducati ao longo de sua carreira na MotoGP, mas na Honda, não conseguiu nem um Top 10 ao longo de 2019. Já Crutchlow tem apenas três vitórias em sua carreira, todas com a LCR-Honda, sendo o único outro piloto da montadora japonesa a subir no pódio no ano passado além de Marc Márquez.

O futuro de Lorenzo ainda não é claro após a perda da vaga na Yamaha, com o espanhol confirmando que tem a Aprilia como opção. Mais cedo no ano, Valentino Rossi sentia que Lorenzo tinha que andar mais regularmente para ser um piloto de testes melhor.

