O rei do Sachsenring está de volta. Marc Márquez deu o bote na largada, pulou para a ponta e segurou as investidas dos rivais para vencer o GP da Alemanha pela 11ª vez consecutiva. E, com isso subir bastante na classificação da MotoGP, em que Fabio Quartararo segue mais líder do que nunca.

O francês da Yamaha aproveitou o dia ruim dos pilotos da Ducati para aumentar a vantagem na liderança. Agora ele tem 131 pontos contra 109 de Johann Zarco, 100 de Jack Miller e 99 de Francesco Bagnaia.

O atual campeão, Joan Mir, vem em quinto, mas já mais distante com 85 pontos. Enquanto isso, o rei do Sachsenring subiu para a 10ª posição do Mundial, com 41, ainda bem distante da disputa pelo título

Entre as equipes, a disputa também está focada em Yamaha x Ducati, com a equipe oficial da montadora japonesa com 206 pontos, sete mais do que a rival.

A situação não é diferente entre os construtores, com apenas cinco pontos separando Yamaha de Ducati, 159 a 154, enquanto a KTM vem mais distante, em terceiro.

Posição Chassi Pontos 1 Yamaha 159 25 25 25 16 16 25 11 16 - - - - - - - - - - - 2 Ducati 154 20 20 20 25 25 13 20 11 - - - - - - - - - - - 3 KTM 103 3 8 11 5 11 20 25 20 - - - - - - - - - - - 4 Suzuki 89 13 13 16 11 - 16 13 7 - - - - - - - - - - - 5 Honda 77 8 3 9 13 10 4 5 25 - - - - - - - - - - - 6 Aprilia 54 9 6 10 10 - 9 1 9 - - - - - - - - - - -

