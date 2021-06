Neste domingo, a MotoGP realizou a oitava etapa da temporada 2021, o GP da Alemanha. E em uma prova movimentada, marcada pela presença da chuva no meio da corrida, mas sem a necessidade de nenhum piloto trocar de moto, Marc Márquez aproveitou o bote na largada para se manter na liderança e vencer pela primeira vez em 2021, chegando a 11 triunfos consecutivos no Sachsenring.

No sábado, Johann Zarco quebrou a sequência de cinco poles consecutivas de Fabio Quartararo, conquistando a sua primeira no ano, logo antes de sofrer uma queda forte. Mas líder e vice-líder do Mundial largaram lado a lado neste domingo, com o francês da Yamaha em segundo e Aleix Espargaró surpreendendo com a Aprilia na primeira fila.

Johann Zarco e Fabio Quartararo tiveram uma largada um pouco mais lenta, abrindo espaço para a liderança de Aleix Espargaró, com Marc Márquez em segundo.

O hexacampeão e o piloto da Aprilia protagonizaram uma boa disputa pela primeira posição nas voltas seguintes, com Zarco se unindo ao grupo enquanto o francês da Yamaha caía para quinto, perdendo posição para Jack Miller.

Ao final da terceira volta, Márquez liderava e conseguia abrir 0s2 de vantagem para Espargaró, com Zarco buscando pressionar o piloto da Aprilia, enquanto Miller vinha à frente de Miguel Oliveira, que também conseguiu passar Quartararo.

Nas voltas seguintes, tivemos os primeiros incidentes da corrida: Danilo Petrucci e Álex Márquez se envolveram em uma queda dupla, indo parar na brita juntos, enquanto Lorenzo Savadori também caiu na volta seguinte.

Na volta oito, Miller passou Zarco e assumiu a terceira posição, iniciando uma caça a Espargaró, que buscava reduzir a diferença para Márquez.

A direção de prova confirmou a aproximação de chuva na nona volta, acionando a bandeira branca, que libera os pilotos a trocarem de motos. Neste momento, Espargaró caía na classificação, perdendo posições para Miller e Oliveira, enquanto Zarco despencava para sexto, sendo ultrapassado também por Quartararo.

Na volta 11, a bandeira de chuva começou a ser agitada, no momento em que Márquez abria quase 2s de vantagem para Miller, que enfrentava uma disputa própria com Oliveira, que colocou a KTM em segundo ao ultrapassar o piloto da Ducati na descida do morro.

Na metade da corrida, Márquez seguia na liderança, com uma vantagem para Oliveira que variava entre 1s8 e 2. Atrás do piloto da KTM vinha Miller, Espargaró e Quartararo fechando o top 5, enquanto Zarco era o quinto, Joan Mir o oitavo e as outras Yamahas no fundo, com Valentino Rossi em 14º, Maverick Viñales em 18º e Franco Morbidelli em 19º e último.

A dez voltas do fim, Márquez seguia na ponta, mas a diferença para Oliveira havia caído para 1s4, enquanto Quartararo já havia chegado ao pódio com a terceira posição, superando Miller e Espargaró, em um top 5 com cinco montadoras diferentes. Zarco caiu para sétimo, perdendo ainda para Brad Binder e já sofrendo pressão de Joan Mír.

Enquanto Márquez e Oliveira estavam em uma disputa própria, do terceiro colocado para baixo, todos os pilotos estavam bem próximos. Na volta 25 de 30, o espanhol da Honda tinha apenas um segundo de vantagem para o português. Já Quartararo, em terceiro, ficava mais distante, a mais de 4s.

No final, Marc Márquez conseguiu segurar as investidas de Miguel Oliveira, abrindo mais um pouco de vantagem no final para vencer a primeira de 2021 e quebrar um jejum que vinha desde novembro de 2019, quando triunfou no GP de Valência.

Com isso, Márquez chega a uma sequência impressionante de 11 vitórias consecutivas no Sachsenring, sendo uma nas 125cc (2010), duas na Moto2 (2011 e 2012) e oito na MotoGP (2013 a 2019 e 2021 - 2020 foi cancelada por conta da pandemia).

Em boa fase com a KTM, Miguel Oliveira chega em segundo após a vitória na última etapa, na Catalunha, enquanto o líder Fabio Quartararo conseguiu recuperar a performance na corrida para completar o pódio e aumentar a vantagem no Mundial, aproveitando as corridas abaixo do esperado da Ducati.

Completaram o top 10: Brad Binder, Jack Miller, Francesco Bagnaia, Aleix Espargaró, Johann Zarco, Joan Mír e Pol Espargaró, enquanto Valentino Rossi foi o 14º, Franco Morbidelli o 18º e Maverick Viñales o 19º.

A MotoGP retoma a temporada 2021 já na próxima semana, com o retorno do GP da Holanda, nona etapa do ano. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa do fim de semana.

