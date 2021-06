Marc Márquez disse que a sua emocionante vitória no GP da Alemanha da MotoGP "compensa o sofrimento" que suportou com a lesão no ano passado.

O piloto da Honda resistiu à pressão de Miguel Oliveira, da KTM, para vencer na corrida em Sachsenring neste domingo (20).

Isso aconteceu depois das lutas apresentadas por Márquez desde de seu retorno em Portugal contra as limitações físicas que carrega em decorrência da lesão sofrida no braço direito e os nove meses de inatividade.

Esses problemas não foram tão evidentes em Sachsenring. O fato da maioria das curvas do circuito ser para a esquerda (10 de 13), contribuiu para o espanhol estender sua sequência de vitórias no GP da Alemanha para 11 em todas as categorias.

Márquez admitiu que vencer na Alemanha funcionou como uma "motivação extra" para ele e para a Honda.

"Esta vitória compensa o sofrimento", disse.

“Não é que esteja tudo acabado aqui, mas depois de passar tanto tempo tão ruim você vê que as coisas estão chegando, que não é impossível, é uma motivação extra."

“Devo admitir que eu e a Honda estávamos na reserva e enchemos o tanque, isso vai nos dar um impulso para as próximas corridas."

"Na Holanda estaremos de volta à realidade, mas espero que depois disso eu possa fazer boas corridas."

O piloto espanhol disse após a classificação que não conseguia pensar na vitória, mas que estava confiante que poderia fazer uma corrida forte e talvez lutar pelo pódio.

Após obter seu recorde em Sachsenring, ele admitiu que estava "com medo de perder uma oportunidade de ouro", pois não tinha certeza de quando teria novamente.

"Houve pressão neste fim de semana, mas também coloquei pressão sobre mim mesmo", acrescentou.

“Hoje tive medo de perder uma oportunidade de ouro que não sei quando a terei de novo."

"Senti falta de Le Mans e não queria perder de novo."

"Não se tratava de ganhar, era apenas fazer uma corrida decente e estar no pódio, essa foi a pressão que coloquei sobre mim hoje", concluiu.

