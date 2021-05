Neste sábado, a MotoGP definiu o grid de largada para o GP da Espanha, quarta etapa da temporada 2021. E em meio a uma sessão muito movimentada, onde os limites de pista também mudaram alguns resultados, a pole position ficou com o líder Fabio Quartararo pela segunda etapa consecutiva, enquanto o vice-líder, Francesco Bagnaia, sai em quarto. Enquanto isso, Marc Márquez, que sofreu um forte acidente no TL1, larga em 14º amanhã.

O final de semana em Jerez vem marcado por algumas mudanças no grid, incluindo o retorno de Stefan Bradl em uma participação especial na LCR Honda ao lado de Takaaki Nakagami e de Tito Rabat, que substitui Jorge Martín na Pramac Ducati, já que o espanhol se recupera de uma cirurgia, consequência de seu forte acidente em Portimão há duas semanas.

No TL3, feito mais cedo neste sábado, tivemos um forte acidente de Marc Márquez na curva sete. Apesar do hexacampeão ter saído a pé do acidente, um exame feito pela junta médica da MotoGP detectou uma contusão cervical, sem dor ou desconforto para o espanhol. Márquez foi encaminhado para uma ressonância no hospital local por garantia, mas voltou a tempo de participar da classificação.

Q1

Assim que o cronômetro iniciou a regressiva de 15 minutos, os 13 pilotos foram rapidamente à pista para a primeira saída. Participaram dessa primeira parte do treino: Franco Morbidelli, Marc Márquez, Brad Binder, Álex Márquez, Valentino Rossi, Miguel Oliveira, Pol Espargaró, Luca Marini, Lorenzo Savadori, Enea Bastianini, Danilo Petrucci, Tito Rabat e Iker Lecuona.

Franco Morbidelli, da Petronas Yamaha SRT, havia terminado entre os dez primeiros no combinado dos três treinos livres, mas sua melhor volta do TL3 foi deletada após o fim da sessão. Por isso, caiu para 11º, tendo que disputar o Q1.

No final da primeira parte do treino, Morbidelli ficou com a ponta ao marcar 01min36s916, a melhor volta do final de semana até então, seguido de Brad Binder, com 01min37s350.

Veja como ficou o grid de largada entre os pilotos que não passaram para o Q2, de 13º a 23º: Pol Espargaró, Marc Márquez, Enea Bastianini, Miguel Oliveira (seria 13º, mas sua volta foi deletada por exceder o limite de pista), Valentino Rossi, Luca Marini, Danilo Petrucci, Álex Márquez, Iker Lecuona, Lorenzo Savadori e Tito Rabat.

Q2

Franco Morbidelli e Brad Binder garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores nos primeiros treinos livres do final de semana: Takaaki Nakagami, Fabio Quartararo, Stefan Bradl, Joan Mir, Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Jack Miller, Francesco Bagnaia, Johann Zarco e Álex Rins.

Miller, da Ducati, foi promovido ao Q2 após a exclusão da melhor volta de Morbidelli no TL3.

No final, a pole position ficou com Fabio Quartararo pela segunda vez no ano, marcando 01min36s755. Franco Morbidelli e Jack Miller completam a primeira fila.

Fecham o top 12: Francesco Baganaia, Takaaki Nakagami, Johann Zarco, Maverick Viñales, Aleix Espargaró, Álex Rins, Joan Mir, Brad Binder e Stefan Bradl.

A MotoGP volta à pista no domingo para o GP da Espanha, 4ª etapa da temporada 2021. A prova está marcada para as 09h, horário de Brasília. A transmissão será no Fox Sports. E no Motorsport.com você acompanha a cobertura completa do final de semana em Jerez.

