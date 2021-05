De volta à Jerez pela primeira vez desde a queda onde fraturou seu braço direito, Marc Márquez não teve um bom início de sábado no circuito espanhol. Durante o TL3 para o GP da Espanha, o hexacampeão da MotoGP sofreu uma forte queda durante os minutos finais da sessão, sendo levado ao hospital local para exames.

Márquez conseguiu sair andando do acidente, mas foi ao centro médico do circuito para mais exames, que revelaram que ele escapou de uma lesão séria, mas que sofreu uma contusão cervical.

Como precaução, Márquez foi encaminhado ao hospital em Jerez onde passaria por uma ressonância magnética. Um breve comunicado da Honda confirmou.

"Para chegar sua condição após sua queda na curva 7, Marc Márquez foi levado ao hospital para exames. Eles são feitos por precaução e Márquez não está passando por dores ou desconfortos".

O médico da MotoGP, Angel Charte, falou à DAZN espanhola sobre a queda: "Marc está perfeitamente bem, mas achei que seria bom fazer um exame para deixar todos calmos. Ele tem uma grande contusão cervical nas costas. Não custa nada fazer o exame".

"Espero que ele esteja na sessão da tarde. Insisto, é apenas um exame de precaução, nada mais".

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Caso tudo esteja bem, Márquez poderá retornar para o TL4 e a classificação, onde disputará o Q1, já que terminou em 12º no combinado das três sessões de treinos livres. O hexacampeão retornou à MotoGP na etapa anterior em Portugal, após nove meses fora por conta de um acidente sofrido em Jerez.

Em Portimão, ele também disputou o Q1, foi o mais rápido e largou em sexto, terminando a corrida em sétimo. Sobre Jerez, uma pista que está mais acostumado, Márquez disse que não tinha um objetivo claro, mas fez um TL2 mais conservador na sexta para guardar suas energias, já que seu ritmo ainda não está no nível esperado.

