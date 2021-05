O hexacampeão Marc Márquez admitiu que ficou "assustado" após seu forte acidente na manhã desde sábado em Jerez, durante o terceiro treino livre para o GP da Espanha de MotoGP, afirmando que, por um breve momento, "não se lembrava exatamente o que havia acontecido".

O piloto da Honda, que está em seu segundo final de semana de volta após nove meses afastado, teve sua primeira queda da temporada neste sábado em Jerez, escorregando da moto na rápida curva sete, batendo forte na brita.

Márquez foi encaminhado ao hospital para fazer exames por precaução, mas retornou a tempo do TL4, terminando a classificação em 14º. Mas o hexacampeão revelou que, por um breve momento, ele sofreu para lembrar os eventos envolvendo o acidente, que levou a sua transferência ao hospital, afirmando que já se sentia melhor quando chegou lá.

"Todos sabíamos que, mais cedo ou mais tarde, eu teria uma primeira queda na temporada", disse ao Motorsport.com quando perguntado se havia uma preocupação com a batida e a recuperação de seu braço direito.

"Talvez tenha escolhido um dos piores pontos do circuito e não esperava isso. Mas, no final, quando você tenta dar o seu melhor em uma volta, não pensa no risco. Ontem, eu fui conservador, mas hoje eu tentei atacar".

"Infelizmente, quando ataquei eu caí, e foi uma queda forte, especialmente o impacto contra a barreira, quando eu ainda estava em alta velocidade. Mas, graças à barreira, ainda estou aqui".

"Fiquei um pouco assustado porque não me lembrava exatamente o que havia acontecido. Fiquei um pouco agitado e mais".

Perguntado sobre o processo que terminou com sua ida ao hospital, Márquez acrescentou: "Quando fui até os médicos no circuito, eles checaram tudo e eu me sentia bem naquele momento. Fui até meu motorhome mas, quando sentei, depois de uns dez minutos, comecei a sentir a minha cabeça".

"Não sei exatamente o que aconteceu, mas sentia a minha cabeça. Imediatamente liguei ao médico e falei o que estava acontecendo, e ele me pediu para ir ao hospital. Quando cheguei no hospital, já me sentia melhor, então eles checaram tudo, fizeram alguns exames e me examinaram de novo quando voltei ao circuito".

"Quando fui para a checagem, foi mais pelo pescoço, teste de consciência, cabeça e costas. Foi mais para ver o quanto eu havia sofrido no impacto. Mas não senti nada no braço".

"Aliás, quero deixar claro que estou aqui, pilotando e dando o meu melhor porque os médicos me dizem que, no caso de um impacto, a possibilidade de fraturar o meu braço direito é a mesma do esquerdo. O osso está completamente curado".

Márquez disse ainda que seu acidente o forçou a sair com o pneu macio na dianteira na classificação, o que não é comum nas motos da Honda. Ele admitiu que foi um erro, mas que era a opção mais segura após a queda.

"A queda me afetou na classificação. Escolhi o macio porque causa da queda, não porque me sentia bem com ele".

"Foi mais porque com o macio, eu ficaria mais seguro nas curvas para a esquerda, mas foi um erro, porque escolhemos o pneu pensando mais no risco e não na performance".

"Foi uma pena, porque me senti bem no final de semana e hoje foi o primeiro dia que comecei a sentir a moto e estava pilotando bem".

A MotoGP volta à pista no domingo para o GP da Espanha, 4ª etapa da temporada 2021. A prova está marcada para as 09h, horário de Brasília. A transmissão será no Fox Sports. E no Motorsport.com você acompanha a cobertura completa do final de semana em Jerez.

