Fabio Quartararo, o "rei da pole" em 2021 na MotoGP, não largou da ponta no GP da Holanda, mas isso não o impediu de garantir mais uma vitória, a quarta da temporada. Ele bateu o espanhol Maverick Viñales, que cravou a primeira colocação na classificação e dominava o fim de semana de treinos.

Com o triunfo, o francês marcou mais 25 pontos e aumentou a vantagem na liderança para 43 sobre o compatriota Johann Zarco, que fez 13. Jack Miller, antes terceiro no campeonato, abandonou a prova e caiu duas posições.

Apesar de não ter saído vencedor em Assen, Viñales se aproximou da disputa do top 3, que tem Francesco Bagnaia, Joan Mir e Miller.

Classificação de pilotos

Entre as equipes, a Yamaha disparou na liderança com os 45 pontos conquistados na Holanda contra apenas 10 da rival Ducati. A vantagem, antes de 7, pulou para 42.

Classificação de equipes

A situação é a mesma entre os construtores, que leva em conta apenas os pontos do melhor piloto na etapa. Nenhuma mudança na tabela e disparada da Yamaha.

Classificação de construtores

Posição Chassi Pontos 1 Yamaha 184 25 25 25 16 16 25 11 16 25 - - - - - - - - - - - 2 Ducati 167 20 20 20 25 25 13 20 11 13 - - - - - - - - - - - 3 KTM 114 3 8 11 5 11 20 25 20 11 - - - - - - - - - - - 4 Suzuki 105 13 13 16 11 - 16 13 7 16 - - - - - - - - - - - 5 Honda 86 8 3 9 13 10 4 5 25 9 - - - - - - - - - - - 6 Aprilia 62 9 6 10 10 - 9 1 9 8 - - - - - - - - - - -

