Como forma de aumentar o interesse pela categoria, a MotoGP anunciou recentemente a introdução das corridas sprint aos sábados em todas as etapas a partir do próximo ano. E durante a passagem por Aragón, a direção da categoria revelou como ficará o cronograma de um fim de semana do Mundial para acomodar as provas de curta duração.

As sprints distribuirão metade dos pontos de uma corrida normal, sem ter influência no grid de largada da corrida principal do domingo, como é o caso da Fórmula 1.

A proposta não teve aceitação unânime, com Marc Márquez dizendo que o formato tornará a categoria "mais espetacular", enquanto o atual campeão Fabio Quartararo classificou de "ideia estúpida".

A introdução do modelo trará consigo uma mudança no cronograma de fim de semana, com o objetivo de manter os tempos de pista iguais a hoje. Na sexta-feira serão mantidas as duas sessões de treinos livres, com a primeira mantendo os 45 minutos de duração enquanto a segunda passará a ter uma hora.

Os grupos da classificação serão determinados pelos tempos combinados das duas sessões. O TL3 no modelo atual será abandonado, com o terceiro treino livre passando a ser o atual TL4, com 30 minutos de duração antes do quali.

As corridas sprint acontecerão sempre às 15h local do sábado, com o GP do domingo mantendo seu horário tradicional de 14h.

No domingo, a sessão de warm up seguirá apenas para a MotoGP, com Moto2 e Moto3 perdendo o tempo de pista. E o aquecimento da categoria rainha terá apenas 10 minutos de duração.

Para os registros históricos, vitórias nas corridas sprint não contarão como vitórias do mesmo modo que os triunfos nos GPs.

Nas corridas sprint, infrações de limites de pista serão reduzidas de cinco para três antes da aplicação de uma penalização. Punições sofridas nas sprints serão carregadas para o GP, a não ser que o piloto já tenha que cumprir uma.

