A MotoGP entregou mais uma prova emocionante da temporada 2022 neste domingo com o GP de Aragón, e que trouxe implicações importantíssimas para o campeonato. Enea Bastianini e Francesco Bagnaia repetiram a belíssima disputa de Misano no MotorLand mas, desta vez, deu o piloto da Gresini com uma bela ultrapassagem na última volta, enquanto Aleix Espargaró completou o pódio.

Já Fabio Quartararo teve um dia para esquecer. O francês da Yamaha abandonou ainda no começo após uma fortíssima queda e viu sua vantagem no Mundial cair drasticamente, com apenas dez pontos de vantagem para Bagnaia e 17 para Espargaró. Completaram o top 10: Brad Binder, Jack Miller, Jorge Martín, Luca Marini, Johann Zarco, Álex Rins e Marco Bezzecchi.

Na largada, Bagnaia manteve a ponta com Miller em segundo. Mas a situação do campeonato mudou radicalmente já na primeira curva, com Quartararo sendo ejetado da moto e caindo com força, abandonando.

Um replay da transmissão mostrou que o incidente de Quartararo se deu por um toque com Márquez, que largou bem e já estava à sua frente após duas curvas. Ao voltar aos boxes, o francês foi visto se queixando de dores e sendo levado ao centro médico.

Ainda na primeira volta, outra queda, de Nakagami, com sua moto passando pelo meio da pista e atrapalhando outros.

Após o caos, a classificação refletiu a confusão da primeira volta. Bagnaia liderava com Miller em segundo, enquanto Binder, Bastianini, Aleix, Martín, Zarco, Oliveira, Marini e Álex Márquez completavam o top 10.

Bagnaia se mantinha na ponta no início da sexta volta de 23, mas não conseguia fazer a vantagem para Miller ir além do meio segundo. E o australiano era pressionado por Bastianini, que assumiu a segunda posição pouco depois.

Com Miller perdendo rendimento, e posições para Binder e Espargaró, a situação de Bagnaia deixou de ser confortável, com Bastianini iniciando a caça pra cima do futuro companheiro de Ducati e assumindo a ponta no começo da nona volta, mas com o italiano se mantendo na cola, o que permitiu a retomada da liderança após um erro do piloto da Gresini.

Na metade da prova, Bastianini se recuperava do erro e começava a reduzir novamente a diferença para Bagnaia, que estava na casa de meio segundo. E o piloto da Gresini trazia consigo Binder e Aleix, enquanto Miller completava o top 5, mas um pouco mais atrás.

A cinco voltas do fim, Bagnaia tentava manter Bastianini atrás, com uma diferença que circulava entre 0s3 e 0s6. Binder já ficava a mais de 2s em terceiro, com Aleix buscando a última posição do pódio, enquanto Miller fechava o top 5.

Em um déjà vu da prova de Misano, Bagnaia e Bastianini protagonizaram uma belíssima disputa nas voltas finais, enquanto Aleix finalmente passava Binder pela terceira posição.

No final, deu Enea Bastianini. O piloto da Gresini fez uma bela ultrapassagem no começo da última volta e segurou Francesco Bagnaia atrás até a linha de chegada. Aleix Espargaró terminou em terceiro, o que deixa o top 3 do mundial separados por apenas 17 pontos após a queda de Quartararo.

Completaram o top 10: Brad Binder, Jack Miller, Jorge Martín, Luca Marini, Johann Zarco, Álex Rins e Marco Bezzecchi.

A MotoGP segue com as atividades da temporada 2022 já no próximo fim de semana com o GP do Japão, 16ª etapa do ano, e que terá uma mudança no formato devido à proximidade com a prova em Aragón, com a redução de um treino livre. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria da motovelocidade mundial.

