Alex Márquez "concorda" com os críticos sobre seu desempenho com a Honda na temporada de estreia na MotoGP, admitindo que "não é tão rápido como gostaria". O Márquez mais novo foi escolhido pela montadora para substituir Jorge Lorenzo, embora esta mudança tenha sido questionada pela pressão exercida sobre um piloto de fábrica.

Márquez tem lutado para se adaptar à complicada RC213V na classificação, não tendo largado acima de 17º nas primeiras nove corridas, mas somou pontos em sete ocasiões - incluindo um primeiro pódio na pista molhada no GP da França no último fim de semana.

Quando questionado sobre as críticas da mudança para a equipe de fábrica da Honda, Márquez disse que tem "paz na mente" sobre a decisão da HRC, já que é campeão mundial na Moto3 e Moto2.

Como resultado, ele não se preocupa com esses comentários, mas concorda com aqueles que criticaram seu desempenho na RC213V nesta temporada. "No final, eu sei por que estou aqui e por que estou usando essas cores", disse Márquez.

“No final, sou bicampeão mundial e sei por que me promoveram à equipe oficial da Honda".

“Foi uma situação estranha porque Lorenzo disse que se aposentaria na última corrida [de 2019] e foi difícil para a equipe tomar uma decisão”.

“Eles confiaram em mim e por isso tenho a paz de saber por que estou aqui”.

“A crítica às vezes é boa porque você tem uma motivação a mais e te dá algum combustível para continuar e manter a motivação para sempre acreditar em si mesmo”.

“Concordo com os críticos que me criticam muito este ano porque o desempenho não é o que esperávamos, principalmente na classificação não sou tão rápido como gostaria”.

"Mas sobre a mudança, não me importo com os críticos. Sei por que estou aqui e é isso”.

O pódio de Márquez em Le Mans foi o primeiro da temporada para a Honda e o colocou em 14º na classificação do campeonato com 47 pontos - a apenas 15 do estreante Brad Binder, da KTM.

O irmão de Alex, Marc Márquez, estará mais uma vez ausente do GP de Aragão deste final de semana, apesar dos rumores de uma volta de lesão.

Perdendo sua nona corrida consecutiva, Marc Márquez agora matematicamente não pode ganhar o campeonato mundial de 2020. O piloto de testes da Honda, Stefan Bradl, que foi oitavo em Le Mans, continuará o substituindo.

Honda deve renovar patrocínio com a Repsol na MotoGP

A equipe de fábrica da Honda na MotoGP chegará a um acordo sobre um novo patrocínio de dois anos com a gigante petrolífera espanhola Repsol, segundo apurou o Motorsport.com.

A Repsol tornou-se patrocinadora titular da equipe Honda em 1995, dando início a uma das parcerias mais duradouras da MotoGP e rendendo 15 títulos mundiais de pilotos entre Mick Doohan, Valentino Rossi, Nicky Hayden, Casey Stoner e Marc Márquez.

Nas últimas semanas, surgiram rumores no paddock que sugeriam que a Repsol poderia terminar a associação com a Honda em 2021. Foi dito que a gigante das bebidas energéticas Red Bull assumiria como patrocinadora principal, embora a marca da empresa já tenha destaque na RC213V como parceira secundária.

A Red Bull também é atualmente patrocinadora titular do time de fábrica da KTM, e conta com Márquez como um de seus atletas de maior perfil. Tudo isso fez com que os rumores da Red Bull fossem suspeitos.

O Motorsport.com pode confirmar que a Honda e a Repsol vão continuar sua parceria, com um novo acordo de dois anos até ao final de 2022.

A Honda passou por uma difícil campanha em 2020, com o atual campeão mundial Márquez fora de ação desde o Grande Prêmio da Espanha devido a uma lesão no braço.

