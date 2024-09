MotoGP: Veja classificação do campeonato após GP de Aragón

A MotoGP realizou neste domingo (01/9) a 12ª etapa do campeonato de 2024, com o GP de Aragón. A corrida ficou marcada pelo show de Marc Márquez que voltou a vencer após mais de mil dias sem um triunfo na categoria rainha.

O líder do campeonato, Jorge Martín foi o segundo colocado e viu sua liderança aumentar em relação a Francesco Bagnaia, que sofreu uma queda e não completou a prova. Veja como ficou a classificação.

Confira como está a classificação do campeonato após o GP de Aragón

