A MotoGP realizou neste domingo (1º) a 12ª etapa do campeonato de 2024, com o GP de Aragón. Assim como aconteceu neste sábado, a corrida teve um dono, Marc Márquez. O espanhol ficou 1043 dias sem um triunfo, tendo a última vitória registrada no GP da Emilia-Romagna de 2021.

O hexacampeão da categoria rainha largou na frente e desde o início não deixou dúvidas sobre quem dominaria. Jorge Martín foi o segundo colocado, seguido por Pedro Acosta.

O momento marcante da corrida foi a queda de Francesco Bagnaia e Álex Márquez. O irmão do vencedor da prova ocupava o terceiro lugar, quando o atual campeão tentou superá-lo por fora na curva 12. Álex não deixou barato e os dois se tocaram, caindo na sequência.

A Corrida

Na largada, Márquez saltou à frente, com Bagnaia caindo do terceiro posto para o sétimo. Ainda na primeira volta, Miguel Oliveira caiu na curva 16.

No segundo giro, Martín, que ocupava a segunda colocação, errou, mas acabou atrasando Acosta e Álex Márquez. Ainda na mesma volta, ele conseguiu retornar ao segundo posto.

Com isso, Márquez conseguiu abrir para uma diferença superior a dois segundos.

Após cinco voltas, Márquez liderava, seguido por Martín, Álex Márquez, Acosta e Morbidelli. Bagnaia era apenas o sexto.

Na sequência, Fabio Quartararo ia ao chão na curva 5, abandonando a competição.

Bagnaia conseguia chegar ao quinto lugar, após erro de Morbidelli. Faltando 12 giros, o italiano superou Acosta pelo quarto posto. Enquanto isso, Márquez abria mais de 3.5s.

Faltando seis voltas, Bagnaia tentou manobrar sobre Álex Márquez por fora, o espanhol não diminuiu e no final ambos caíram na curva 12.

Com isso, Márquez recebeu a quadriculada com tranquilidade, seguido por Martín e Acosta.

A MotoGP volta no próximo fim de semana, com o GP de San Marino.

Resultado

